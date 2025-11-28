CCOO y UGT defienden acciones ante la negociación colectiva y Cecam respeta pero rechaza manifestaciones "preventivas"

Reunión del Consejo del Diálogo Social. - JCCM

TOLEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han defendido este viernes la necesidad de que exista un equilibrio "entre las horas de trabajo y los salarios dignos" a través de la negociación colectiva, que en el caso de Comisiones Obreras se va a hacer a través de movilizaciones por las distintas provincias, mientras que desde Cecam se ha mostrado el respeto a esas acciones pero se ha alertado de que "las manifestaciones preventivas no mejoran el clima del diálogo social".

Así se han pronunciado las tres partes a preguntas de los medios tras la reunión del Consejo de Diálogo Social, donde se han dado cita el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega; la secretaria regional de UGT; Lola Alcónez; y el secretario general de Cecam, Mario Fernández.

CCOO se ha referido al proceso de movilizaciones iniciado por el sindicato que "parte desde las empresas, parte desde la realidad que nos demandan los trabajadores para llevar a la negociación colectiva, para llevarla junto con UGT y que responde a un lema que es muy sencillo pero que creo que lo van a entender perfectamente" y que no es otro que 'en Castilla-La Mancha trabajamos más y cobramos menos'.

Ortega ha defendido estas acciones de cara a la negociación colectiva del año 2026 "para que los convenios colectivos, por una vez definitiva, establezcan subidas salariales que en el ámbito regional tienen que ser por encima de la media para llegar a ese equilibrio con respecto al margen estatal".

"Es el momento de la recuperación salarial, es el momento, creo, de hacer esfuerzos por parte de las empresas, es el momento en el que los márgenes empresariales lo permiten y creo que Castilla-La Mancha tiene que dar ese salto en calidad del empleo, en calidad de salarios y también tiene que dar ese salto en materia de jornada", ha referido Ortega.

De su lado, Lola Alcónez se ha sumado a esa argumentación apuntando que la intención de la negociación colectiva es la de recoger las demandas del conjunto de los trabajadores y que "no es otra vía sino la negociación colectiva la que nos permitirá conseguir ese equilibrio" entre trabajo y salario.

"La intención es sencillamente conseguir ese equilibrio, el equilibrio entre las horas de trabajo y los salarios dignos. Es lo que seguimos, es lo que buscamos y es lo que defendemos a través de la negociación colectiva", ha destacado la responsable de UGT en la región.

CECAM: "PRIMERO, SENTARSE Y DIALOGAR"

El secretario regional de Cecam ha defendido la negociación colectiva y que las partes puedan sentarse "y acordar", y aunque ha mostrado su "respeto absoluto" a las actuaciones que se acometan por cada parte dentro de la legalidad, ha rechazado "manifestaciones preventivas no mejoran el clima del diálogo social".

Unas manifestaciones preventivas sobre "algún problema que todavía se tiene que ver en las mesas, evidentemente no lo compartimos", ha recalcado Mario Fernández, que ha señalado que atendiendo a la estructura económica de la región, su estructura territorial, o la capacidad que tienen las pymes de aquí para competir "evidentemente no podemos comparar con Madrid. Podemos, pero estaremos haciendo un error".

"Las pymes y los autónomos en Castilla-La Mancha, que son el 99% de nuestro tejido empresarial, cada día se encuentran con más y más dificultades para seguir adelante", ha reconocido el responsable de Cecam, quien ha aludido a otros problemas como los "grados de absentismo laboral brutales" que también hay tanto en España como en esta Comunidad Autónoma.

Por ello, ha mostrado su respeto por la negociación colectiva, las mesas de negociación y los más de 80 convenios que se están negociando. "Nosotros no nos levantamos de ninguna mesa y, desde luego, antes de sentarnos tampoco vamos con ideas preconcebidas. Y, por lo tanto, lo único que queremos es acuerdo o, por lo menos, en principio, diálogo para sentarnos y dialogar", ha opinado.

También se ha pronunciado al respecto el vicepresidente primero del Gobierno, José Luis Martínez Guijarro, presente en el acto, quien ha recordado que "la inmensa mayoría de los acuerdos, de los convenios, se renuevan con absoluta normalidad, con acuerdo entre la parte sindical y la parte empresarial y, de hecho, la absoluta excepción es cuando hay un conflicto en algún convenio de carácter sectorial".

"Esto hay que cuidarlo y hay que mimarlo", ha incidido el vicepresidente primero, quien ha destacado que, "en la inmensa mayoría de los casos, las personas que se sientan a dialogar lo que quieren es el beneficio del conjunto de personas a las que están representando".