CCOO valora el anuncio de Díaz como un "avance" pero dice que no "oculta" el momento "tan delicado" del sistema de salud

Archivo - El secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Humberto Muñoz, en una imagen de archivo. - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación estatal de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Humberto Muñoz, ha valorado el anuncio de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de ampliar el permiso por fallecimiento y cuidados paliativos como "avance", pero ha señalado que es una medida que "no puede ocultar el momento tan delicado que vive el Sistema Nacional de Salud en estos momentos".

A preguntas de los medios en una rueda de prensa en Toledo junto a la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios CCOO Castilla-La Mancha, Pilar Ramos, ha indicado que "todo lo que sea avanzar en conciliación de la vida laboral con la familiar y personal" va en la línea de reivindicación habitual del sindicato.

No obstante, ha indicado que "precisamente desde el Ministerio de Sanidad se deberían acometer otros asuntos que a lo mejor son menos mediáticos".

Así, ha citado que "hay un millón de trabajadores esperando saber qué pasa con sus salarios, qué pasa con sus jornadas, si se le actualiza la clasificación profesional o si un técnico superior español por fin va a tener un reconocimiento de su titulación a nivel de la Unión Europea", ha afirmado Muñoz.