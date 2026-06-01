La cebolla manchega de TJ Agricultura se abre paso en el mundo y reparte sus 30.000 toneladas anuales por 30 países

1091924.1.260.149.20260601111349 TJ Agricultura, a la cabeza en la exportación de Cebolla de La Mancha - EUROPA PRESS

QUINTANAR DEL REY (CUENCA), 1 (EUROPA PRESS)

TJ Agricultura sigue en la senda del crecimiento empresarial, un camino paralelo a su particular cosecha de premios por la excelencia de sus productos, entre los que destacan las 30.000 toneladas de cebollas de calidad diferenciada y dentro de la Indicación Geográfica Protegida de Cebolla de La Mancha que ya se reparte por medio centenar de países de todo el mundo.

Ana Isabel Alarcón, tercera generación de una familia dedicada a este cultivo con epicentro en Quintanar del Rey pero con campos repartidos por 3.000 hectáreas desde La Roda y hasta Villanueva de la Jara, explica a Europa Press que el desarrollo de su trabajo ya ha servido para recabar tres grandes premios gastronómicos en los últimos dos años, algo que les hace estar "orgullosos", ya que "pone en valor no solo la calidad del producto, sino también el trabajo que hay detrás, que es mucho".

Las cebollas, que comparten estrategia empresarial con dos bodegas de la misma marca, aglutinan en conjunto cerca de 200 empleados que fluctúan al alza en temporada de recolección, unas nóminas que se pagan en una zona despoblada, contribuyendo así a fijar población.

Reivindica la empresaria que la cebolla de La Mancha atesora una calidad muy por encima del resto de competidores. "Por su forma, color, capas de piel, composición y una gran capacidad de conservación"

Unas características que hacen que la cebolla manchega pueda llegar más allá de las fronteras españolas, hasta el punto de que un 70% del total de su producción acaba viajando para llegar "a más de 30 países".

Así, la cebolla que sale de los campos de La Mancha albaceteña y La Mancha conquense llegan principalmente a supermercados de Reino Unido, seguido de Latinoamérica, Canadá, Taiwan o Emiratos Árabes Unidos; y también conquistan mercados europeos como el alemán y el chipriota.

TJ Agricultura se hace cargo del control de todo el proceso, "desde la siembra de la semilla hasta la comercialización", un modelo de integración vertical que ayuda a conseguir una calidad excepcional.

COMPETENCIA Y REIVINDICACIÓN

La cebolla castellanomanchega compite, sobre todo, "con cebolla de Egipto, Francia, Peru, Turquía, Chile y Países Bajos", un país este último que supone "una competencia enorme" y obliga a "moverse, pensar e innovar".

Desde el punto de vista del productor, también hay tiempo para la reivindicación, y es que hace un llamamiento a las grandes cadenas de supermercados para que apuesten por el producto nacional.

"Apostar por un producto local es apostar por el mundo rural, es ofrecer un producto con total trazabilidad, sometido a estrictos controles de calidad que impulsa el empleo local, apoya a los agricultores y contribuye al desarrollo sostenible del campo", ha aseverado.

En este contexto, la fórmula que propone es "diferenciarse en calidad", toda vez que esto permitiría entrar en "nichos de mercado que son cada vez más exigentes" que, en todo caso, "pagan más".

Para mejorar en calidad, la estrategia pasa por invertir en innovación y tecnología desde apuntalar estudios de campo con ensayos de semillas adaptadas al estrés hídrico y térmico, inversión para mejorar la conservación, o tecnología de detección de daños internos.

Todo ello para conseguir un producto de la más alta calidad, un extremo que a su juicio se valora mucho también en Castilla-La Mancha.

"El consumidor mira mucho el etiquetado y es consciente del producto nacional y de los beneficios que aporta. Además de la calidad extraordinaria de nuestra cebolla, por sus características", asevera.

Alarcón apunta a que la forma de consumir la cebolla está cambiando, debido a la evolución que hace que se cocine mucho menos de lo que se hacía antes.

Eso hace también a TJ Agricultura avanzar en nuevos productos de cebolla procesada en una nueva línea, para poner a disposición del consumidor otros formatos más allá de la tradicional malla, pero siempre "con la mejor calidad".