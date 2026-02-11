Cecam pide que se respete el acuerdo al que se llegó en C-LM en torno al Estatuto: "No entendemos este cambio de tercio"

El presidente de Cecam, Ángel Nicolás - EUROPA PRESS

TOLEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha pedido este miércoles "respeto" en el Congreso de los Diputados para el acuerdo alcanzado desde la Comunidad Autónoma en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía regional.

"No entiendo este cambio de tercio", ha señalado Nicolás a preguntas de los medios durante una rueda de prensa para hacer balance del pasado año, sobre la enmienda registrada por el Grupo Popular en el Congreso al Estatuto autonómico, para que no se incremente el número de diputados en el Parlamento de esta comunidad, pese al acuerdo inicial que salió de las Cortes autonómicas.

Al respecto, ha dicho no saber "qué otros intereses puede haber" para que ese acuerdo no se respete, y no ha querido entrar a valorar otras cuestiones "ni elucubrar" sobre lo que ha sucedido, incidiendo en que "aquí ha habido un acuerdo muy importante y muy serio".

Ha recordado que el acuerdo "no fue fácil" y "nos costó llegar", destacando que Cecam aportó "todo lo que pudo" a esa reforma, al igual que todas las organizaciones y toda la sociedad de la Comunidad Autónoma. "Respétenlo", ha instado.

Según ha dicho el responsable de Cecam, si de ellos dependiera "sería facilísimo", y es que "aquí ha habido un acuerdo muy importante y muy serio".

En cuanto a la solicitud del PP para que no se incremente el número de diputados en el Parlamento regional sino que se quede en una horquilla de entre 25 y 35, Nicolás ha defendido que él ya dijo que incluso serían necesarios "más" que los que había pedido el Gobierno regional, habida cuenta de que esta región tiene una densidad de 25 habitantes por kilómetro cuadrado

"No veo el escollo" de estar "peleándonos por el número de diputados en una región tan extensa y tan desigual", ha finalizado Ángel Nicolás, quien no ha considerado que sea un argumento el número de escaños "para decir que eso se va a bloquear".