Cerca de 112.000 beneficiarios del bono social térmico en C-LM recibirán sus notificaciones a partir de este miércoles

El Gobierno de Castilla-La Mancha se dispone a notificar a partir de este miércoles, 21 de enero, a las cerca de 112.000 personas beneficiarias del bono social térmico de la región.

Así lo ha informado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante una rueda de prensa concedida en el Palacio de Fuensalida para informar de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, durante la cual ha especificado que la cuantía total de esta ayuda se sitúa en los 29.593.346,30 euros.

Gómez ha expuesto que las ayudas consisten en un "pago único que oscila entre los 139,64 euros y los 400,69 céntimos de euros". "Todo ello a través de tres zonas climáticas que se establecen y también una diferenciación entre si la persona es vulnerable o es un vulnerable severo", ha añadido.

Con el inicio de este procedimiento, la Junta persigue "realizar ese pago en el mes de marzo". "Será la primera vez que se pueda hacer ese pago por parte de Castilla-La Mancha en invierno que es cuando realmente se necesitan estas ayudas", ha señalado.

Para superar la brecha digital de los usuarios, el Ejecutivo regional remitirá "68.151 cartas personalizadas a estas personas" junto a "43.753 correos electrónicos" para informarles de que son beneficiarias de la ayuda y abrir canales de comprobación y, en su caso, subsanación de errores en los datos.

Por provincias, Albacete cuenta con 27.579 beneficiarios, mientras que Ciudad Real tiene 26.159 receptores, Cuenca 14.514, Guadalajara 8.259 y Toledo 35.398.

Junto a las comunicaciones a los perceptores, la Junta habilitará una atención personalizada a estas personas a través de la oficina de asesoramiento Energético, con la que podrán contactar por el teléfono 925 287 092, o el correo electrónico bonosocialtermicoclm@jccm.es.

AYUDAS A LA CREACIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS

Por otra parte, la consejera ha informado de la próxima convocatoria de ayudas a la creación de comunidades energéticas que estarán dotadas de 10,6 millones de euros.

Estas ayudas, ha expuesto la consejera, estarán financiadas con fondos Feder y tienen como objetivo impulsar el autoconsumo en la región. Además, ha destacado que la convocatoria contará "una novedad" al incorporar "también ayudas para el establecimiento de almacenamiento energético".

Gómez ha reivindicado que en 2025 las instalaciones energéticas de autoconsumo se incrementaron en un 16%, alcanzando los 945 megavatios de potencia en la región con 54.536 las instalaciones de energía.

En esta línea, ha reivindicado que, según los datos publicados por Red Eléctrica España, Castilla-La Mancha ha alcanzado el 86% de energías renovables en mix energético, un 2% más que en 2024.

"Estamos en estos momentos generando electricidad en la región con fuentes renovables en un 69%, 13 puntos por encima de la media nacional", ha reivindicado la consejera.

ALEGACIONES A LA PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE DE ENERGÍA

Finalmente, la titular de Desarrollo Sostenible ha informado sobre el estado de las alegaciones a la planificación del transporte de energía presentada por el Gobierno de España, solicitando la instalación de subestaciones con capacidad de distribución para impulsar el consumo en la región.

La consejera ha recordado que, actualmente, Castilla-La Mancha cuenta con un consumo aproximado de "13.000 megavatios de potencia" aunque "generamos más del doble".

En este sentido, ha señalado la necesidad de contar con un mayor aprovisionamiento, ya que se dan situaciones de "estrangulamientos muy importantes en determinados lugares de nuestra comunidad autónoma".

Gómez ha señalado que desde el Gobierno de España se ha trasladado que "hay 17 nuevas subestaciones eléctricas que se van a poner dentro de la nueva planificación en el territorio de Castilla-La Mancha", junto a otras 23 subestaciones ya existentes que se van a habilitar para permitir la distribución de energía.

"Esto nos daría un respiro muy importante de cara, como digo, a resolver esos problemas de estrangulamiento", ha señalado, aunque apuntando que "en las alegaciones que hemos presentado, hemos pedido alguna más" en previsión de incrementos de la demanda.