Cerca de 350 atletas participarán en el Mitin Internacional 'Ciudad de Guadalajara' en su 25 aniversario el 9 de junio

El Mitin Internacional "Ciudad de Guadalajara" cumple 25 años consolidado como referencia del atletismo - IVAN SERRANO

GUADALAJARA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara acogerá el próximo martes 9 de junio la XXV Reunión Internacional 'Ciudad de Guadalajara', una edición muy especial que conmemora el 25 aniversario de esta consolidada cita deportiva.

El concejal de Deportes, Armengol Engonga, ha presentado este martes el evento en las pistas de atletismo de la Fuente de la Niña, acompañado por el atleta internacional Jaime Migallón, la joven promesa Oluwapelumi Jegede y el organizador de la prueba, Mario Peinado, según ha informado el Consistorio alcarreño en nota de prensa.

Engonga ha subrayado que esta cita representa "25 años de esfuerzo, talento, dedicación y compromiso con el atletismo", destacando que se ha consolidado como "un referente del calendario deportivo de la ciudad a nivel nacional e internacional".

Asimismo, ha agradecido al Club Atletismo Unión Guadalajara y a todos los que han hecho posible la continuidad del mitin durante este cuarto de siglo.

La competición se celebrará en horario de 18.00 a 21.00 horas en el Estadio Fuente de la Niña y reunirá a cerca de 350 atletas de más de una docena de países, entre ellos Panamá, Brasil, Uganda o Marruecos.

El programa combinará deporte de élite con participación base e inclusiva, incluyendo pruebas internacionales, competición escolar, prueba inclusiva y una prueba open, en un formato que refuerza el carácter participativo y formativo del evento.

ATLETISMO DE MÁXIMO NIVEL

La reunión contará con pruebas de 100, 200, 400, 800, 1.500 y 3.000 metros lisos, así como salto de longitud, con la incorporación este año del triple salto, ampliando el atractivo deportivo del evento.

Entre los grandes nombres destacados figuran los velocistas internacionales Shainer Reginfo (9.90) y José González (9.93), junto a referentes nacionales como Maribel Pérez y Guillem Crespí.

En los 400 metros competirán atletas de la selección española como Eva Santidrián e Iñaki Canal, mientras que el 800 metros volverá a ser una de las pruebas estrella con participación internacional de alto nivel y atletas por debajo del 1:45.

En la prueba de 3.000 metros destaca la presencia del atleta local Jaime Migallón, medallista europeo sub-23, que buscará convertirse en el primer atleta en bajar de los ocho minutos en Guadalajara.

El concurso de longitud reunirá a destacados especialistas como Lester Lescay y Emiliano Lasa, junto a atletas femeninas de alto nivel internacional.

El atleta internacional Jaime Migallón, una de las grandes referencias del atletismo de Guadalajara y medallista en el último Campeonato de Europa sub- 23, ha destacado la ilusión de volver a competir en casa en una cita de este nivel.

Migallón afronta la prueba de 3.000 metros con el objetivo de firmar una gran actuación ante su público y buscar marcas de referencia, en una comunicacion@aytoguadajara.es competición que considera "una de las más importantes del calendario nacional".

Por su parte, la joven atleta Oluwapelumi Jegede, una de las promesas del atletismo local, ha subrayado la importancia de participar en un evento de estas características, que supone una oportunidad única para medirse con atletas de alto nivel.

Jegede ha mostrado su motivación por competir en Guadalajara y la oportunidad de lograr una buena marca "en casa", en un entorno que impulsa el crecimiento deportivo de los más jóvenes.

DEPORTE PARA TODOS

Uno de los aspectos más característicos del mitin es su carácter inclusivo y abierto, con la participación de escolares, jóvenes atletas y pruebas abiertas que permitirán compartir pista con deportistas de élite.

El atleta Jaime Migallón ha mostrado su "ilusión por volver a competir en casa en una prueba de gran nivel", mientras que Oluwapelumi Jegede ha destacado la importancia de esta cita como oportunidad para lograr marca "en un escenario único como Guadalajara".

El concejal de Deportes ha animado a los ciudadanos a asistir a este evento que "no solo reúne a grandes atletas internacionales y olímpicos, sino que también acerca el deporte a las familias, a los más jóvenes y a toda la ciudad".