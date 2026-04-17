Cerca de 360.000 estudiantes de 1.100 centros educativos de C-LM se preparan para el eclipse solar de agosto

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, junto a estudiantes asistentes a la formación en el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha. - JCCM

CUENCA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha acercado a alrededor de 360.000 alumnos y alumnas de más de 1.100 centros educativos de la Comunidad Autónoma el eclipse solar del próximo mes de agosto.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha asistido hoy a una formación impulsada por el Ejecutivo autonómico junto al Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha y el Centro Regional del Profesorado, según ha informado la Junta por nota de prensa. Esta formación ha ido dirigida a segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachillerato, FP, Educación Especial y Educación Personas Adultas de CEIP, CRA, CEE, IES, IESO, CIFP, Escuelas de Arte y CEPAs.

Amador Pastor ha explicado que este recurso es clave para la difusión social de un fenómeno astronómico como el eclipse y contribuye de manera significativa a concienciar sobre la importancia de la seguridad durante la observación, proporcionando información rigurosa sobre las medidas preventivas y los aspectos previos que deben considerarse para organizar una observación segura y responsable.

En relación al eclipse solar del próximo 12 de agosto, el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha asegurado que el Gobierno regional trabaja en coordinación con el Ministerio competente y las administraciones implicadas "trabajando coordinadamente con todas las áreas, con el objetivo principal de que tanto Cuenca como Guadalajara sean puntos referentes del país en los que poder ver ese eclipse, pero también para garantizar la seguridad en torno a este hecho".

En este punto, ha recordado que alrededor de esos días Castilla-La Mancha y, en concreto, Cuenca y Guadalajara, esperan una alta afluencia de visitantes por lo que hay que prever que la seguridad y la movilidad estén garantizadas y en este punto ha pedido la colaboración de la ciudadanía.

Amador Pastor ha informado que precisamente el próximo 28 de abril el sol se encontrará exactamente en la misma posición en la que se podrá ver el 12 de agosto y eso ayudará a que muchos ciudadanos puedan localizar el sitio desde el que poder ver ese eclipse.

Junto a Amador Pastor ha asistido el director general de Universidades, Investigación e Innovación, José Antonio Castro; el director del CRFP, Juan Carlos Palomino y el director del museo, Javier Semprum, entre otros.