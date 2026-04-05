Cerca de 700 docentes de C-LM recibirán formación en igualdad, coeducación y perspectiva de género

Actividad de formación de profesorado en Castilla-La Mancha. - JCCM

TOLEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a formar a cerca de 700 docentes de la Comunidad Autónoma en igualdad, coeducación y perspectiva de género en jornadas y acciones que abordan desde la integración de STEM con enfoque de igualdad hasta la educación afectivo-sexual, las humanidades y la diversidad en el ámbito educativo.

El director del Centro Regional de Formación del Profesorado, Juan Carlos Palomino, ha explicado que estas acciones se desarrollarán a lo largo del mes de abril y mayo y están dirigidas a docentes de todas las etapas educativas, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Estas acciones formativas se integran en el marco de las políticas públicas de Castilla-La Mancha orientadas a reforzar la igualdad de oportunidades y el bienestar del alumnado a través de la formación permanente del profesorado.

Además, se alinean con el Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, que establece la coeducación como eje prioritario del sistema educativo.

Juan Carlos Palomino ha asegurado que las iniciativas del Centro Regional de Formación del Profesorado (CRFP) contribuyen a incorporar de forma transversal la perspectiva de género en el currículo y en la práctica docente; prevenir estereotipos de género desde edades tempranas; fomentar la presencia y visibilidad de referentes femeninos en todos los ámbitos del conocimiento, especialmente en STEM; y promover la igualdad real en la orientación académica y profesional del alumnado.

Asimismo, ha resaltado que estas acciones también se vinculan con la Estrategia Regional de Bienestar Socioemocional en el Ámbito Educativo, que sitúa el desarrollo emocional, la convivencia positiva y los entornos seguros como elementos clave para el aprendizaje además de reforzar otras prioridades del sistema educativo regional, como la innovación metodológica, la competencia digital docente y el trabajo colaborativo entre centros, incorporando siempre la perspectiva de equidad como elemento estructural.