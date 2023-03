CESM C-LM afirma que la autogestión de los médicos hará que los pacientes "estén bien asistidos"

CIUDAD REAL 9 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM C-LM), Rosa Sarabia, ha explicado que la autogestión de los médicos, uno de los puntos en el acuerdo firmado con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), hará que "todos los pacientes estén bien atendidos" y "con calidad en la asistencia".

Así lo ha manifiestado Sarabia en una entrevista con Europa Press en la que ha incidido en la importancia de la autogestión porque "tiene en cuenta la opinión y la organización que cada profesional pueda hacer en el momento oportuno y en el sitio oportuno".

Según ha informado el sindicato, la autogestión sería uno de los puntos sustanciales del acuerdo con Sescam para la mejora del servicio de Atención Primaria que se rubricó el pasado 17 de febrero y estará vigente durante dos meses a partir de la fecha de firma.

Sarabia cree que "la autogestión del personal es el punto más importante y que es diferente a lo que se ha hecho en otras partes del país" a la vez que ha puesto en valor que el acuerdo es "fruto de la sensatez y del sentido común".

Sobre la cantidad de pacientes que cada profesional sanitario podría atender tras la aprobación de este acuerdo, Sarabia opina que no pueden "ser rígidos a la hora de poner un número" .

"No podemos decir que vamos a ver a un número determinado de pacientes y que por encima de ese número ya no atenderemos a nadie, no es nada real porque en Castilla-La Mancha hay una gran dispersión geográfica con puntos de muchísima sobrecarga", ha dicho, añadiendo que le parece "de mucho sentido común" que el profesional cree su agenda.

Asimismo, insiste en que "los pacientes tienen que estar tranquilos porque para ellos no va a suponer ningún cambio y van a ser atendidos". "Los pacientes tienen que ir a su centro de salud como siempre han hecho", ha añadido.

AUMENTO DE LAS PLANTILLAS

El sistema de autogestión, tal y como detalla la vicepresidenta, coexiste con el aumento de las plantillas en los centros de salud, donde hay sobrecarga de trabajo. "Si un médico organiza su agenda para ver a 38 pacientes, el 39 será atendido por el médico de referencia".

Detalla la vicepresidenta que en aquellos centros de salud donde no sea necesario un médico de referencia pero exista un punto de atención continuada (PAC), el horario se prolongará a partir de las 15.00 horas. "En esos puntos también se atenderán las urgencias domiciliarias que surjan para no interrumpir las consultas de los compañeros", incide.

Preguntada por otros puntos del acuerdo a destacar, resalta el límite establecido de cartillas por cada médico de familia y pediatra. Así, el acuerdo contempla implantar un máximo de 1.750 para médicos de familia y 1.250 para pediatras. "Esto será posible con el aumento de la plantilla, no puede ser de otra manera", añade.

Finalmente, destaca que el acuerdo mantiene la fijación de contratos durante tres años a médicos residentes. "Es un punto buenísimo para la comunidad castellanomanchega poder retener el talento con nosotros porque los hemos formado", explica, añadiendo que Castilla-La Mancha "tiene su propia cantera de médicos que se desarrollan con un esfuerzo y un dinero". "No queremos que de ninguna manera se vayan, entonces a mí esto me parece que es muy importante porque es la juventud y nuestro futuro", concluye.