El candidato de Vox al Congreso por Ciudad Real, Ricardo Chamorro - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso por Ciudad Real, Ricardo Chamorro, propone eliminar los impuestos asociados a la compra de la primera vivienda para los jóvenes y eximir del pago de la cuota de autónomos a quienes no alcancen el salario mínimo interprofesional (SMI), de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

También apuesta por nuevas infraestructuras para la provincia, más regadíos para la agricultura y ventajas fiscales contra la despoblación.

En una entrevista concedida a Europa Press, Chamorro ha defendido la bajada de impuestos, la reducción de la burocracia y la "prioridad nacional" como algunas de las principales líneas de actuación de su formación.

En materia de vivienda, el diputado ha apostado por suprimir los impuestos que afrontan los jóvenes al adquirir su primera casa, tanto el IVA en las viviendas nuevas como los tributos asociados a la compra de inmuebles de segunda mano. También ha propuesto facilitar suelo urbanizable y la actividad de los promotores para aumentar la oferta.

"Hay que favorecer la promoción y la construcción de vivienda a los promotores, facilitando suelo urbanizable y que haya grúas por todas partes", ha señalado, defendiendo además la derogación de la actual legislación del suelo.

Chamorro ha responsabilizado de la situación al Gobierno de Pedro Sánchez y ha dirigido sus críticas a la ministra de Vivienda y candidata socialista por Ciudad Real, Isabel Rodríguez, por considerar insuficiente la vivienda pública promovida durante su mandato.

En cuanto a los trabajadores por cuenta propia, ha defendido reducir las cuotas y establecer que quienes ingresen menos del SMI no tengan que pagarlas.

También propone simplificar la contratación y los trámites de inicio de actividad, asegurando que empresarios de localidades como Herencia, Tomelloso o Manzanares le trasladan que los impuestos y la burocracia dificultan el crecimiento de sus negocios.

AGRICULTURA, AGUA Y DESPOBLACIÓN

El campo ocupa otro de los ejes de su propuesta electoral. Chamorro rechaza las normas del Pacto Verde europeo, cuestiona los acuerdos comerciales con Mercosur y Marruecos y pide recuperar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

A su juicio, los agricultores sufren elevados costes de producción, competencia exterior y sanciones de las confederaciones hidrográficas. También critica la Ley de la Cadena Alimentaria porque considera que no garantiza que los productores cubran sus costes.

Respecto al agua, defiende recuperar un Plan Hidrológico Nacional que permita planificar y ejecutar nuevas infraestructuras hidráulicas, ampliar los regadíos y garantizar el suministro de agua a los agricultores de todo el país, aunque sin concretar qué actuaciones se acometerían primero en Ciudad Real.

En este sentido, ha reivindicado el antiguo proyecto del trasvase del Ebro, que, a su juicio, habría aliviado la presión sobre el Tajo-Segura y permitido mejorar la distribución de los recursos hídricos.

"Creemos que hay agua para todos, que hay agua suficiente", ha afirmado, rechazando que la política hidráulica dependa de los intereses territoriales de los dirigentes autonómicos y reclamando una planificación nacional que favorezca la cohesión territorial.

Para frenar la despoblación, plantea una "desgravación fiscal transversal" en las zonas rurales, junto a medidas de apoyo a las familias, la natalidad, el regadío y la reindustrialización, con el objetivo de atraer nuevos residentes y actividades económicas.

A-43, AUTOVÍA A TOLEDO Y SEGURIDAD FERROVIARIA

En el capítulo de infraestructuras, el candidato de Vox considera prioritarias la autovía A-43 y la conexión por autovía entre Ciudad Real y Toledo.

También ha destacado el potencial económico de la A-43 como corredor de transporte entre Valencia y Lisboa, al considerar que esta infraestructura contribuiría a mejorar las comunicaciones, favorecer el transporte de mercancías y reforzar la vertebración territorial de Ciudad Real.

A su juicio, una mayor apuesta por las infraestructuras desde el Gobierno central habría permitido que esta autovía estuviera terminada hace años.

Sobre el ferrocarril, ha denunciado el deterioro del servicio de alta velocidad que conecta Puertollano y Ciudad Real con Madrid, especialmente por los retrasos, y ha reclamado cambios en su gestión tras los accidentes de Urda y Adamuz.

INMIGRACIÓN Y TRABAJO EN EL CAMPO

Preguntado por las consecuencias de la política migratoria de Vox para las campañas agrícolas de Ciudad Real, donde trabajan numerosos extranjeros, Chamorro ha defendido dar prioridad a los españoles y a los inmigrantes regularizados que trabajan y contribuyen económicamente.

Ha asegurado que su partido no pretende expulsar a estos últimos, pero sí a las personas en situación irregular y a quienes cometan delitos.

También se ha mostrado favorable a que trabajadores extranjeros acudan temporalmente a las campañas agrarias y regresen a sus países cuando concluyan.

"Aquí no cabe ni uno más", ha sostenido, argumentando que la inmigración presiona, a su juicio, el mercado laboral, contribuye al estancamiento de los salarios y dificulta las oportunidades de empleo de los jóvenes españoles.

En materia de seguridad ciudadana, ha abogado por aumentar las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, especialmente para garantizar la presencia de agentes en los municipios rurales.

BALANCE DE SÁNCHEZ Y POSIBLES PACTOS

Al hacer balance de los ocho años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, Chamorro ha situado los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz, así como el apagón eléctrico de abril de 2025, como símbolos de lo que considera una gestión fallida.

Finalmente, preguntado por un eventual acuerdo con el PP después del 29 de noviembre, ha evitado anticipar condiciones o negociaciones.

"Nosotros no hablamos de encuestas y mucho menos de gobiernos, de ministerios ni de condiciones", ha respondido, insistiendo en que su objetivo es que Santiago Abascal alcance la Presidencia del Gobierno.