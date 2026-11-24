Viñas en La Mancha Occidental. - JUNTAS DE EXPLOTACIÓN

CIUDAD REAL 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha determinado mantener las dotaciones máximas aplicadas en 2026 en el Régimen Anual de Extracciones para la campaña del año 2027, dado que las limitaciones aplicadas hasta la fecha no han permitido revertir los descensos acumulados.

Ha recomendado a las entidades locales reducir las dotaciones de abastecimiento e industria en un 15% y por coherencia con ello, se recomienda asimismo la reducción de un 15% en las dotaciones para los usos domésticos, industriales y ganaderos con derechos reconocidos en la masa de agua.

Así ha quedado de manifiesto en las reuniones de las Juntas de Explotación de las Masas de Agua Subterránea (MASb) de Mancha Occidental I y Mancha Occidental II, a las que han asistido, entre otros, representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del Instituto Geológico y Minero de España, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de las Comunidades de Usuarios, así como de la Confederación Hidrográfica.

En la reunión, tras exponer los resultados de seguimiento de la evolución piezométrica y del estado químico de la masa de agua subterránea, la CHG constata que las limitaciones aplicadas hasta la fecha no han permitido revertir de forma significativa los descensos acumulados.

Según informa en nota de prensa, las precipitaciones del invierno de 2026 han producido ascensos piezométricos en la mayor parte de los puntos de control de las zonas periféricas y en las proximidades del río Gigüela. Sin embargo, los niveles continúan descendiendo en las zonas centrales del acuífero terciario, lo que aconseja prudencia al valorar la recuperación.

Consecuentemente, para la determinación de las dotaciones para 2027, la recuperación piezométrica de 2026 debe ponderarse junto con los descensos acumulados y la situación de emergencia de la UTE 01 Mancha Occidental.

Teniendo en cuenta lo anterior, el organismo de cuenca propone ajustar las extracciones mediante la aplicación de unas dotaciones de 1.350 m3/ha para cultivos leñosos y 1.800 m3/ha para cultivos herbáceos.

En los aprovechamientos de regadío que ya tengan reconocidas dotaciones inferiores a 1.350 m3/ha para cultivos leñosos o 1.800 m3/ha para cultivos herbáceos mantendrán esos límites, sin que la presente propuesta suponga una reducción adicional de sus dotaciones.

En caso de que, de acuerdo con la evolución del indicador de escasez, se revierta la situación de emergencia/alerta a situación de prealerta en la UTE 01 Mancha Occidental, se levantarán los ajustes propuestos en los apartados anteriores y se aplicarán las dotaciones del régimen de extracciones de la campaña de 2019.

La Comunidad de Usuarios propone que la dotación sea de 2.000 m3/ha para cultivos herbáceos, y 1.500 m3 /ha en el caso de cultivos leñosos.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se adhiere a la propuesta formulada por la Comunidad de Usuarios.

PROPUESTA DE RÉGIMEN ANUAL DE EXTRACCIONES PARA 2027

Los resultados de seguimiento de la evolución piezométrica y del estado químico de la masa de agua subterránea, ponen de manifiesto que las limitaciones aplicadas hasta la fecha no han permitido revertir los descensos acumulados, por lo que se deberán mantener para 2027 las dotaciones máximas aplicadas en 2026.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Organismo de cuenca propone ajustar las extracciones mediante la aplicación de unas dotaciones de 1.275 m3/ha para cultivos leñosos y 1.700 m3/ha para cultivos herbáceos.

Los aprovechamientos de regadío que ya tengan reconocidas dotaciones inferiores a 1.275 m3/ha para cultivos leñosos o 1.700 m3/ha para cultivos herbáceos mantendrán esos límites, sin que la presente propuesta suponga una reducción adicional de sus dotaciones.

Se recomienda a las Entidades Locales reducir las dotaciones de abastecimiento e industria en un 15% y por coherencia con ello, se recomienda asimismo la reducción de un 15% en las dotaciones para los usos domésticos, industriales y ganaderos con derechos reconocidos en la masa de agua.

En caso de que, de acuerdo con la evolución del indicador de escasez, se revierta la situación de emergencia/alerta a situación de prealerta en la UTE 01 Mancha Occidental, se levantarán los ajustes propuestos en los apartados anteriores y se aplicarán las dotaciones del régimen de extracciones de la campaña de 2019.

La Comunidad de Usuarios propone que la dotación sea de 2.000 m3/ha para cultivos herbáceos, y 1.500 m3 /ha en el caso de cultivos leñosos, como se venía haciendo hasta 2019 y tal como se establece como dotación máxima de referencia en la revisión del Programa de Actuación y que, en caso de no ser aceptada esta propuesta, se considere que, cuando de acuerdo con la evolución del indicador de escasez se revierta la situación de emergencia a alerta en la UTE 01 (indicadores complementarios), se levanten los ajustes propuestos y se apliquen las dotaciones del régimen de extracciones de la campaña 2019.

Asimismo, por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se adhiere a la propuesta formulada por la Comunidad de Usuarios.