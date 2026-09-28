CHT trabaja en la reparación de roturas en dos puntos del acueducto Tajo-Segura en Almonacid de Zorita y Liétor

Reparaciones del canal del trasvase Tajo-Segura. - CHT

GUADALAJARA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en base a las tareas que tiene encomendadas como gestor técnico de la explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS), trabaja en la reparación de esta tras la detección de importantes filtraciones inusuales el pasado 14 de septiembre.

Las afecciones se localizan, respectivamente, en el tramo de Riansares (Almonacid de Zorita, Guadalajara), en el tramo 1 del ATS, y en el tramo del Talave (Liétor, Albacete), en un punto previo a la Central Hidroeléctrica de Fontanar I que corresponde al tramo 2 del ATS.

Tras la detección inicial se procedió al cierre del trasvase, como primera medida, con objeto de vaciar el canal y permitir la inspección técnica minuciosa de los tramos afectados y la valoración precisa de los daños existentes, puesto que el diagnóstico previo sólo se puede realizar con el canal vacío.

Ahora, según ha informado la CHT en un comunicado, se ha constatado la destrucción de varios paños de hormigón del canal, su hundimiento y la existencia de oquedades producidas en el terreno que sostenía el canal, en ambos tramos. Se ha comprobado además que, en esas zonas, los episodios de lluvias torrenciales acaecidos durante los dos últimos años hidrológicos han dañado el revestimiento del canal, acelerando su deterioro.

Todo ello ha motivado la decisión de no reanudar el suministro de agua para evitar el colapso del canal, hasta que no se repare de forma completa.

La CHT ha comenzado ya los trabajos de reparación. Las actuaciones consistirán en la demolición y saneo de las áreas afectadas; la reconstrucción completa de los tramos; la ejecución de drenajes; y la impermeabilización de la sección completa de los tramos del canal.

El plazo para subsanar las averías se estima, inicialmente, en 4 o 5 meses y se invertirán 1,2 millones de euros aproximadamente en estas actuaciones. Este organismo informará periódicamente del desarrollo de los trabajos de reparación de la infraestructura.