Cientos de agricultores a pie y más de 50 tractores desafían a la lluvia y llevan sus protestas a las calles de Toledo

Tractorada en Toledo convocados por Asaja y UPA - EUROPA PRESS

TOLEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cientos de agricultores a pie y unos cien tractores --según los convocantes y 66 según la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha-- han recorrido las calles de Toledo en una manifestación convocada por Asaja y UPA, bajo el lema 'Mentiras No, Soluciones Sí'. Una movilización que ha contado también con la colaboración de Cooperativas Agro-alimentarias CLM y la participación de COAG CLM.

A las 10.00 horas estaban citados los tractores en el Recinto Ferial de La Peraleda. A partir de esa hora, han recorrido la Carretera de La Peraleda, Avenida de Barber, calle Duque de Lerma, calle General Villalba, calle Marqués de Mendigorría hasta la rotonda de la escultura ecuestre de Alfonso VI, con el objetivo de incorporarse a la manifestación que ha partido desde la Plaza de Toros.

A continuación, los manifestantes y tractores han desafiado a la lluvia que hoy caía en Toledo y han comenzado el recorrido desde la Plaza de Toros hasta la Plaza de Zocodover. Una marcha en la que se han escuchado sonidos de cencerros y pitidos y que ha estado secundada por representantes de PP, Vox y Sumar, entre otras fuerzas políticas.

Sobre las 12.30 horas, los primeros tractores hacían su entrada en la emblemática plaza de Zocodover bajo los aplausos de los manifestantes que ya se encontraban allí.

Desde la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha han cifrado en 1.400 las personas que han secundado la protesta, mientras que desde Asaja estiman que han sido unas 3.000.

Durante la protesta no se ha registrado incidencia alguna, según confirman desde la Delegación, que señalan que el dispositivo de seguridad organizado con Policía Nacional y Guardia Civil ha garantizado la llegada ordenada y segura de los tractores que participan en la manifestación, al punto de encuentro en Toledo.

"EL CAMPO NO SOPORTA MÁS"

De su lado, el presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha señalado estas protestas se traducen en que "el campo no va soportar más", por lo que ha advertido que el sector no va tolerar "más mentiras, ni con Mercosur, ni con la PAC, ni con los conejos".

"Lloviendo, cayendo, chuzos de punta, los agricultores han decidido secundar esta manifestación con mucha fuerza. Va a ser una manifestación pasada por agua, pero con mucha fe, con mucha ilusión, con muchas ganas", ha afirmado.

No obstante, ha confiado en el apoyo de la clase política, aunque ha precisado que reclamar este apoyo debe ir acompañado de protestas. "Necesitamos compromisos que sean capaces de llevar a cabo en todos los parlamentos, en el europeo, en el nacional y en el de Castilla-La Mancha".

Con todo, el líder de Asaja en Castilla-La Mancha ha avisado que el sector continuará "con esta pelea" y no cederán. "Nadie nos va a engañar más", ha aseverado.

"EL SECTOR AGRARIO NO PUEDE SER EL PAGANO"

Por su lado, el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha avisado que no se aceptará el recorte de la PAC y el planteamiento de una nueva estructura "que viene a eliminar o prácticamente a enterrar la PAC que hoy conocemos".

Asimismo, ha afirmado que en los acuerdos comerciales "el sector agrario no puede ser el pagano", pues necesita "que las mismas normas que se exigen a los productores europeos se exijan --a otros--". "Necesitamos protección, cláusulas de salvaguarda que sean efectivas, que se apliquen pronto y de forma inmediata".

Recordando que con la manifestación histórica del 18 de diciembre en Bruselas se logró un cambio de actitud de las instituciones, ha señalado que la presión del sector tiene que seguir, "paso a paso, medida a medida y administración por administración". "No va a caer el desánimo y vamos a seguir hasta que consigamos lo que nos hemos propuesto".

Valorando que representantes de formaciones políticas secunden esta movilización, Morcillo defiende que lo que se les exige es que este entendimiento con el sector agrario se plasme en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y en los gobiernos a nivel nacional y regional.