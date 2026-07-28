Cinco detenidos por desviar y apropiarse de mercancías durante su transporte en Guadalajara - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha desarticulado un grupo criminal especializado en la apropiación indebida de mercancías durante su transporte. La investigación, desarrollada en el marco de la operación 'Excaligur' ha concluido con la detención de cinco personas que aprovechaban su actividad como transportistas para sustraer parte de la carga que transportaban y almacenarla en un trastero alquilado en Azuqueca de Henares.

Las pesquisas comenzaron en diciembre de 2025, después de que los investigadores detectaran una serie de irregularidades relacionadas con mercancías desaparecidas durante el transporte. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Guadalajara consiguió acreditar que los hechos se venían produciendo desde 2023 y que la actividad delictiva se extendía por las provincias de Guadalajara, Madrid y Girona.

El grupo utilizaba los camiones de una empresa familiar para realizar servicios de transporte de forma legal. Sin embargo, durante el trayecto desviaban los vehículos hacia un trastero donde descargaban parte de la mercancía antes de completar la entrega.

Para evitar levantar sospechas, actuaban sin romper ni manipular los precintos de los remolques, lo que dificultaba la detección del fraude. Entre los efectos recuperados se encuentran electrodomésticos, herramientas, maquinaria, prendas de vestir y alimentos perecederos, que permanecían almacenados sin las condiciones adecuadas de conservación.

El valor de la mercancía intervenida asciende a 44.500 euros y corresponde a productos pertenecientes a dos grandes superficies comerciales.

La operación ha culminado con el esclarecimiento de los hechos, la recuperación de los efectos sustraídos y la puesta a disposición judicial de los cinco detenidos, con edades comprendidas entre los 33 y los 54 años, todos ellos residentes en la provincia de Guadalajara, como presuntos autores de un delito continuado de apropiación indebida.