Cinco heridos, dos de ellos menores, tras una colisión entre dos turismos en Viso del Marqués

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CIUDAD REAL, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas, entre ellas dos menores de edad, han resultado heridas este lunes tras una colisión frontal entre dos turismos en la CM-4111 en Viso del Marqués (Ciudad Real).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 17.41 horas en el kilómetro 57 de la citada vía.

Los heridos son una mujer de 41 años y un hombre de 64, ambos trasladados al Hospital General de Ciudad Real en ambulancia de soporte vital básico; y dos niñas de 11 y 12 años y un hombre de 43, trasladados al mismo centro en ambulancia de Urgencias.

En el operativo han participado, además de las citadas ambulancias, un médico de Urgencias, un helicóptero medicalizado y efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.