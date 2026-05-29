Circo, teatro de calle, música y talleres familiares en la programación cultural de Guadalajara este fin de semana

Cartel con la programación cultural de Guadalajara del fin de semana. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado la programación cultural municipal para este fin de semana con una variada oferta que incluye circo, teatro de calle, música y talleres familiares con una marcada presencia en las calles de la ciudadd esde el viernes 29 hasta el domingo 31 de mayo.

La principal novedad de la programación es el 'Festival Callejea' que compartirá protagonismo con citas solidarias, el festival de charangas 'Festiguada' y sugerentes talleres de arquitectura y tradición oriental, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

El 'Festival Callejea' llevará propuestas escénicas de primer nivel a los ejes peatonales del centro, con espectáculos gratuitos. Este viernes, el festival arrancará en la plaza de Santo Domingo a las 20.00 horas con 'Instants', de la compañía Non Sin Tri. Un emotivo espectáculo de circo- teatro poético sobre la memoria y el paso del tiempo con portes acrobáticos en monociclo, cuerda aérea y malabares.

El sábado, 30 de mayo, el recorrido itinerante desde la entrada del Parque de la Concordia a las 20.00 horas hasta la ermita de San Roque vibrará con 'Olympics', de Yllana y Nacho Vilar Producciones. Una desternillante comedia urbana protagonizada por cuatro atletas fallidos que montan sus propios Juegos Olímpicos en la calle. El montaje llega avalado por el Sello Recomendado de la Red Española de Teatros y ha sido finalista de los Premios MAX.

Finalmente, el domingo 31 de mayo, a las 12.00 horas, las calles que conectan el Ayuntamiento con la Plaza de Santo Domingo se transformarán con The Wolves, de LA FAM Teatre. Cuatro brokers de Wall Street sobre zancos de tres metros de altura, elegantes trajes y máscaras de lobo desfilarán al ritmo de una batería en directo en una propuesta galardonada con un Premio MAX que ha recorrido más de diez países.

MÚSICA, DANZA Y SOLIDARIDAD EN LOS ESPACIOS MUNICIPALES

El Teatro Auditorio Buero Vallejo abrirá sus puertas este viernes a las 19.00 horas para el concierto benéfico de primavera Música para el Corazón, a cargo de la orquesta Unidos por la Paz y bajo la dirección de Manuel Fuentes.

Las entradas tienen un coste de 16 euros y la recaudación se destinará íntegramente a los proyectos sociales de la Asociación Asíncopa.

También este viernes, de 19.00 a 21.00 horas, la ciudad se volcará con otra cita solidaria: un gran concierto de ópera lírica, en Ibercaja, a beneficio de Futucam, con una entrada donativo de 5 euros.

Los más pequeños de la casa tendrán una cita imprescindible este viernes a las 18.00 horas en la Biblioteca Municipal José Antonio Suárez de Puga con La hora del cuento.

En esta ocasión, el salón de actos albergará una sesión muy especial para descubrir en familia la obra de Gloria Fuertes a través de la música.

La actividad está recomendada para niños y niñas a partir de los 3 años y la entrada será libre hasta completar el aforo.

El sábado 30, a las 18.30 horas, las tablas del teatro acogerán el festival de fin de curso de danza ¡No Ni Na!, organizado por la academia Studio 79 --entradas a 15 euros a la venta en la propia escuela y en taquilla el día de la función--.

Por su parte, la música tradicional y festiva correrá a cargo de Festiguada, que celebra este fin de semana su VI Festival de Charangas, con la gran novedad de que este año las agrupaciones musicales estarán acompañadas durante sus pasacalles por los tradicionales Gigantes y Cabezudos de Guadalajara.

TALLERES CREATIVOS EN EL MUSEO SOBRINO Y EL PALACIO DE LA COTILLA El

Museo Francisco Sobrino se sumará a la programación el sábado 30 de mayo, de 11.30 a 13.00 horas, con un taller infantil dedicado a la gran figura de la arquitectura del siglo XX: Le Corbusier.

Quince niños de entre 8 y 12 años podrán ponerse en la piel del célebre creador suizo que revolucionó el urbanismo con su premisa de que los edificios deben servir a las personas.

Durante la sesión, los participantes explorarán la proporción, jugarán con las estructuras y descubrirán la arquitectura de una manera táctil y sensitiva.

Por la tarde, la concejalía de Turismo traslada la actividad al Palacio de la Cotilla.

De 17.30 a 19.00 horas, se impartirá el taller 'El Arte del Té Chino', una propuesta integrada dentro del ciclo cultural Reflejos de Oriente en colaboración con el Instituto Confucio de Madrid.

Conducido por la sumiller especializada Gwen Chesnais, los asistentes se sumergirán en los rituales, aromas y la preparación tradicional de los tés de la histórica época Qing.

EL RITMO ÍNTIMO DE 'LAS PLACITAS' CONTINÚA EN EL CASCO HISTÓRICO

Para completar las noches del fin de semana, el programa Las Placitas del Casco volverá a llenar de acordes los rincones más emblemáticos del centro histórico, con todas las actuaciones programadas a las 21.00 horas. Para comenzar, este viernes la Plaza de Moreno acogerá la canción de autor de Dani Guantes, mientras que la Plaza de Don Pedro se llenará de los sonidos norteamericanos y el blues pantanoso de Querido Extraño.

El sábado, 30 de mayo, la Plaza Fernando Beladiez revivirá los grandes clásicos del rock con el grupo Música a la Carta, y de forma simultánea, la Travesía de Santo Domingo se dejará llevar por la energía en formato 'one man band' de Dr. Flaming.