Ciudad Real denuncia que el Instituto de la Mujer de C-LM le reclama la devolución de subvenciones por 600.000 euros

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Real, María José Escobedo. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 27 May. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Real, María José Escobedo, acompañada de las técnicos del Centro de la Mujer y de la Concejalía de Igualdad, ha denunciado públicamente la decisión de la Junta, a través del Instituto de la Mujer, de reclamar al Consistorio el reintegro de las subvenciones concedidas en los años 2022 y 2023 para el desarrollo del denominado Plan Corresponsables.

Una cuantía que asciende a casi 600.000 euros más intereses, en concreto, 371.848,60 euros correspondientes al año 2022 y otros 270.772,72 euros del año 2023, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

La edil de Igualdad ha subrayado que el requerimiento de la Junta afecta directamente a las 990 familias que pudieron beneficiarse de los servicios prestados durante esos dos años, además de los 97 profesionales que ejecutaron el trabajo junto con el esfuerzo del personal municipal.

El motivo para realizar esta reclamación es una autorización para la contratación de los servicios. Sin embargo, la edil responsable del área de Igualdad considera que detrás se esconden otras razones como el "sectarismo y la deslealtad institucional", desacreditando con ello el trabajo realizado.

"El Plan Corresponsables no son papeles ni expedientes administrativos, estamos hablando de familias a las que se ha facilitado la organización de su vida laboral y personal, sabiendo que sus hijos e hijas estaban bien atendidos", ha declarado María José Escobedo.

Se han invertido casi 600.000 euros en ayudar a nuestras familias, es una realidad, no es un problema de interpretación administrativa, estos servicios existieron, no han sido programas fantasma, estas familias a las que se ayudó eran reales, no imaginarias", ha sentenciado la concejal, que ha calificado la decisión de la Administración regional como un "insulto a la ciudadanía, puro sectarismo".

Escobedo ha apuntado que exigirá comprobantes de que se trata de un requisito de justificación que se reclama al resto de municipios, así como el propio Ayuntamiento de Ciudad Real en ediciones anteriores.

Además, ha argumentado que el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha había validado mediante un acto administrativo la justificación del año 2022. "Qué casualidad, de repente cambian de criterio y lo hacen en un momento en el que el Ayuntamiento no es del mismo color político. La pena es que las relaciones administrativas parecen regirse más por el capricho que por la lealtad y la buena fe", ha afirmado Escobedo, añadiendo que "recuperar un dinero que ya cumplió su propósito social, y además con intereses, da la sensación de querer lucrarse a costa del esfuerzo y las necesidades de las familias".

Por todo ello, la concejal de Igualdad ha asegurado que, desde el Ayuntamiento, "vamos a defender hasta las últimas consecuencias el trabajo realizado y seguiremos al lado de los técnicos que se han involucrado, así como de nuestros vecinos y vecinas para que no se vean engañados con interpretaciones interesadas y medidas desproporcionadas".

Y en ese sentido, ha explicado que el equipo de Gobierno llevará una moción al próximo pleno municipal en la que solicitarán "la adopción de criterios de proporcionalidad, nuestro rechazo a los expedientes de reintegro impulsados por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, cuando estos se fundamentan exclusivamente en interpretaciones administrativas, cuestionando la prestación de los servicios, y por supuesto solicitaremos una financiación suficiente, estable y previsible del Plan Corresponsables".

En relación con la financiación, Escobedo ha afeado que es cada vez menor, con una reducción del 25% en el año 2025, además de imponer sin consenso alguno parte del impacto de estos recortes a los ayuntamientos. Por ello, el Consistorio capitalino ha implementado el programa Ciudad Real Concilia, financiado al 100% con fondos municipales y del que se han beneficiado 600 familias.