Ciudad Real inicia sus 'Duelos de Compras' hasta el este domingo con juegos y premios en sus establecimiento comerciales

Iniciativa 'Duelos de compras' en Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Duelos de Compras, una iniciativa navideña del Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (Impefe) de Ciudad Real, inspirados en el universo del Quijote navideño, han arrancado este viernes 26 de diciembre .

La iniciativa invita a vecinos y visitantes a sumarse a esta propuesta siempre que presenten un justificante de compra realizado entre el 26 y el 28 de diciembre en establecimientos locales, con un importe mínimo de diez euros, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa. De este modo, se fomenta el consumo de proximidad y se apoya de forma directa al pequeño comercio, excluyendo a las grandes superficies.

Durante estos días, Don Quijote, Sancho Panza y Dulcinea recorren distintos puntos del centro de la ciudad animando a vecinos y visitantes a comprar en los comercios locales. Ataviados con vestimentas navideñas, interactúan con el público, recomiendan apoyar al comercio de cercanía y convierten el paseo por las calles en una experiencia cercana y divertida, especialmente para los más pequeños.

Los puntos de juego se sitúan en enclaves como el Mercado de Abastos, la Plaza Mayor y la Plaza del Pilar, donde duendes navideños proponen pruebas sencillas y participativas como ruletas o bolos. Quienes superan el reto reciben un sello en su ticket y continúan el recorrido hasta la Plaza Mayor, donde pueden canjearlo por vales económicos de entre cinco y veinte euros o por distintos artículos promocionales.

"Vemos cómo la gente se acerca con ilusión, nos saluda y participa con ganas, incluso desde los autobuses", comentan algunos de los personajes encargados de dinamizar la actividad. Entre los participantes, destacan quienes acuden tras realizar sus compras: "Hemos comprado un bolso, hemos jugado y ahora vamos a recoger el premio", explican algunas asistentes.

La campaña, presentada por la concejala de Promoción Económica, Yolanda Torres, junto a la organización Royal City Eventos, surge del trabajo conjunto de la Mesa del Comercio y tiene como objetivo dinamizar la economía local durante estas fechas señaladas, fomentando además el ocio familiar y la vida en las calles.

Los Duelos de Compras permanecerán activos hasta el Día de Reyes, consolidándose como una propuesta que une tradición, entretenimiento y apoyo al comercio de proximidad.