Ciudad Real presenta 'Encuentro de Pasiones', una Guía completa de la Semana Santa en la capital provincial

Presentación de la Guía Municipal de Semana Santa 2026 de Ciudad Real 'Encuentro de Pasiones'. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha presentado la Guía Municipal de Semana Santa 2026 'Encuentro de Pasiones', un documento que reúne todas las actividades programadas por el consistorio en estas fechas, y lo hace a través de cinco apartados: Procesiones, gastronomía, cultura y patrimonio, familia y participación.

Se editarán un total de 3.000 ejemplares que se podrán recoger en la Oficina de Turismo, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"La Semana Santa supone un revulsivo económico muy importante, el turismo es una baza fantástica para la ciudad y más este año en el que cumplimos el 20 aniversario de la declaración de fiesta interés turístico nacional", ha subrayado la concejal de Turismo, Cristina Galán, sobre una guía municipal que "es el resultado del trabajo en equipo que se hace desde todas las áreas del Ayuntamiento. Aunque la pilote la concejalía de Turismo, tenemos cabida todos y reúne todo lo que ofrecemos en estas fechas".

Como principal novedad de cara la Semana Santa 2026, Cristina Galán ha desvelado que "este año por primera vez vamos a tener un seguimiento por GSP de las procesiones, creemos que nuestra Semana Santa se merecía tener esta innovación, con los avances tecnológicos que hay creemos que no nos va a resultar difícil para que cada hermandad pueda contar en sus pasos con un dispositivo para que todo el mundo, turistas y ciudadanos, pueda ver en tiempo real por dónde van los pasos. Va a servir de mucho para todos, y no sólo para los interesados en las procesiones, sino como utilidad ciudadana".

Desde el punto de vista de la gastronomía, 18 establecimientos, 3 más que el año pasado e incluyendo pastelerías, ofrecerán las deseadas tapas de vigilia. Además, habrá dos concursos, uno de ellos para turistas, en los que se sortearán dos cestas de dulces y cestas de productos típicos.

También habrá, como en años anteriores, visitas guiadas. Las destinadas a familias se incrementan en dos, mientras que habrá tres visitas culturales al patrimonio. Los niños también podrán recoger la guía elaborada por la concejalía de Familia que "este año la hemos adaptado a esa importantísima fecha que celebramos como es el 20 aniversario. Estará disponible a partir de la semana que viene, tanto en la Oficina de Turismo como en la sede de la concejalía en el centro Nieves Adán", ha informado Aurora Galisteo, concejal de Familia.

Desde ese mismo departamento municipal, también se ha programado por tercer año la degustación de frutas en sartén, que tendrá lugar el sábado 28 de marzo por la tarde en el Prado y el concurso intergeneracional de cocina que ya está en marcha y finalizará ese mismo día.

La concejalía de Igualdad también ha programado la actividad 'Cole en Semana Santa' dentro del programa Concilia Ciudad Real, que dará una oportunidad a las familias en los días laborales no lectivos que serán 30 y 31 de marzo y 1 de abril, en horario de 8 a 15 horas, en el colegio Pío XII y dirigida a alumnado de 3 a 16 años, "una iniciativa financiada al 100 por 100 por el Ayuntamiento con el objetivo de facilitar la conciliación de las familias", ha destacado María José Escobedo, quien recuerda que las inscripciones se pueden hacer a través de la página web del Ayuntamiento.

Desde las áreas de Juventud e Infancia y Deportes, las actividades también "van enfocadas a ese Plan Concilia tan necesario para las familias en los días que son laborales, pero en los que no tienen clase, que puedan tener un sitio donde poder dejarlos tranquilamente y puedan estar", tal y como ha reconocido Pau Beltrán.

De esta manera, los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, se desarrollará Diver Semana Santa, organizada por la concejalía de Deportes, mientras que en el Centro Joven será sede un año más desde el 27 de marzo al 1 de abril de la Semana de la Infancia con diversas actividades tanto dirigidas exclusivamente a los más pequeños como para toda la familia.