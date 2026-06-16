C-LM ratifica su "compromiso" por financiar climatización de centros educativos frente a las críticas de municipios

TOLEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha ratificado este martes el "compromiso" del Gobierno regional para destinar ayudas a las diferentes administraciones para la climatización de centros escolares frente a las críticas de algunos consistorios, las protestas registradas en Toledo y Talavera de la Reina y la intención anunciada por el sindicato Comisiones Obreras de denunciar ante la Inspección de Trabajo por el incumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales.

Preguntado por los medios por esta cuestión, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno, el consejero ha reconocido que ha habido "reproches" por parte de diferentes administraciones con respecto a las competencias en esta materia, pero ha puesto encima de la mesa que las convocatorias de ayudas para la climatización, hasta tres, han tenido una "alta respuesta" por parte de más de 300 ayuntamientos "que no han cuestionado ni las competencias ni las titularidades, simplemente han aprovechado esta disposición de fondos".

Respecto a la situación en Talavera de la Reina, ha referido que ha sido uno de los ayuntamientos que ha pedido las ayudas para la climatización de centros, concretamente la tercera convocatoria que se resolverá en breve, por lo que entiende que con la concesión de estas ayudas "rápidamente se podrán climatizar los centros educativos".

En este contexto ha invitado a los consistorios a que "reconsideren determinadas posturas". "Muchos de los colegios son utilizados en verano para las escuelas y campamentos urbanos en los meses de julio y agosto, por lo que invito a una corresponsabilidad en la climatización, al margen de la labor propia del gobierno regional, que está cometiendo la climatización paulatina de los centros de Secundaria, priorizando aquellos en los que precisamente se van a celebrar este próximo sábado las oposiciones al cuerpo de maestros", ha concluido.