Cocemfe ve "innegables" los avances en accesibilidad pero defiende más pedagogía para avanzar en ese ámbito

Jornada de Accesibilidad Universal en Castilla-La Mancha, - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente estatal de Cocemfe, Anxo Queiruga, ha manifestado este jueves que, aunque los avances que se han producido en los últimos 40 años en materia de accesibilidad son "innegables", aún no se ha hecho "la pedagogía suficiente para avanzar en este ámbito".

Algo que, según ha explicado en declaraciones a los medios, es "un beneficio para toda la sociedad en su conjunto" y que permite, además, que "dos millones y medio de personas que hay en España con movilidad reducida pudieran tener autonomía y cuestiones que son cotidianas para cualquier ciudadano".

"Y por eso estamos hoy aquí, para seguir avanzando en esa inclusión real, pero no puede haber inclusión real si no hay accesibilidad, porque es lo que impide esa verdadera independencia y, realmente, lo que impide que cualquier persona con problemas de movilidad pueda hacer su vida en igualdad de condiciones", ha añadido.

Queiruga se ha expresado así desde Toledo, con motivo de la presentación de las jornadas sobre Accesibilidad Universal organizadas por Castilla-La Mancha Inclusiva-Cocemfe en Toledo, donde ha estado acompañado por el presidente de Castilla-La Mancha Inclusiva, Enrique Alarcón; el miembro del comisionado del Gobierno Regional para la Accesibilidad, José Luis Escudero y la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas.

De su lado, el comisionado para la Accesibilidad del Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la accesibilidad universal como un derecho fundamental y un elemento clave para avanzar hacia una sociedad "más inclusiva, participativa e igualitaria".

Durante su intervención, Escudero ha destacado "el compromiso del Gobierno regional con las políticas de discapacidad" y ha señalado que la Consejería de Bienestar Social destina en 2026 "casi 86 millones de euros a políticas en materia de discapacidad", de los cuales, según ha informado la Junta en nota de prensa, "más de 4,5 millones de euros se dirigen específicamente a la discapacidad física".

Escudero ha participado tanto en la inauguración de este encuentro como en una ponencia centrada en el marco normativo autonómico y estatal, los avances recientes en políticas públicas de accesibilidad, los retos pendientes en entornos, servicios y procesos y el papel de la coordinación institucional y social.

Ha valorado el trabajo transversal que se viene impulsando desde el Gobierno regional a través del Comisionado para la Accesibilidad para coordinar políticas públicas en esta materia y seguir avanzando junto al Tercer Sector y los distintos agentes sociales implicados, destacando el proceso participativo impulsado para la elaboración de la futura Ley de Accesibilidad Universal de Castilla-La Mancha, y mostrando su satisfacción "por la participación tanto de las entidades sociales como del conjunto de la sociedad" en este proceso.

En este contexto, ha explicado que el portal de participación ciudadana ha recibido ya cerca de 2.000 visitas y más de un centenar de aportaciones, y ha avanzado que esta misma semana se ha publicado el quinto bloque de la norma, que incorpora "instrumentos fundamentales para reforzar el compromiso con la participación activa de las entidades sociales".

Finalmente, ha resaltado que este apartado contempla la creación del Consejo Regional para la Accesibilidad Universal, un órgano que, según ha explicado, "debe aglutinar al conjunto de actores sociales, al sector privado, colegios oficiales, universidades, las distintas administraciones y, por supuesto, a las entidades sociales, especialmente las vinculadas al ámbito de la discapacidad".