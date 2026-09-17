'Coco razón', de Gracia Iglesias Lodares, se alza con el IV Premio 'Munipoesía'

El presidente provincial ha saludado, junto a la diputada de ATM a los miembros de AMUNI y a la poeta ganadora del IV Certamen Nacional Munipoesía. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Albacete vive su último día y en el estand de la Diputación lo han hecho de la mano de la Asociación de Amigos del Museo del Niño de Castilla-La Mancha 'Juan Peralta' (Amuni), con la entrega del premio del IV Certamen Nacional 'Munipoesía', que ha recaído sobre Gracia Iglesias Lodares con su poemario 'Coco razón'.

El premio incluye una dotación económica, la publicación de la obra ganadora, una pieza artesanal en forma de libro abierto y un retrato de la persona ganadora, obra de Jesús María Roldán.

La diputada de Atención Técnica a Municipios, Llanos Sánchez, ha dado la bienvenida a este espacio al presidente de la entidad, Juan Peralta, y a Pilar Geraldo, integrante del jurado, que han sido los encargados de anunciar el nombre de la persona ganadora.

Durante su intervención, infirma al Diputación, Llanos Sánchez ha puesto en valor la trayectoria de una asociación estrechamente vinculada a la conservación y difusión del patrimonio histórico de la infancia, la familia y la escuela en Castilla-La Mancha, y ha destacado el valor de 'Munipoesía' no sólo como reconocimiento al talento literario, sino también por su capacidad para situar la infancia y la educación en el centro de la creación cultural, además de reivindicar el papel del Museo del Niño como un recurso de referencia para conocer y preservar una parte fundamental de la memoria colectiva de la región, "y tenemos la suerte de tenerlo en nuestra provincia"

La diputada también ha querido tener palabras para Juan Peralta, fundador y presidente de Amuni y germen del Museo del Niño de Castilla-La Mancha, quien estos días ha anunciado que no se presentará a la reelección al frente de la asociación.

Le ha agradecido su dedicación durante décadas y su contribución a convertir un proyecto nacido de una inquietud personal en un espacio de referencia para la conservación del patrimonio histórico de la infancia y la escuela.

"Gracias por poner la semilla para proteger esta parte de nuestra memoria colectiva, de nuestro patrimonio histórico y cultural, de nuestra identidad, por trabajar para darlo a conocer a través del museo y de las diferentes iniciativas que lleváis a cabo", ha afirmado la diputada.

Del mismo modo, ha subrayado que, después de tantos años de trabajo, Peralta deja una huella profunda en un proyecto que hoy tiene una dimensión colectiva: "Conservar la memoria también es una forma de construir futuro", ha señalado.

Además, Sánchez ha hecho extensivo este reconocimiento a todas las personas que forman parte de AMUNI, al tiempo que ha reafirmado el compromiso de la Diputación con la asociación y con el certamen 'Munipoesía', una colaboración que, tal y como se ha destacado durante el acto, trasciende el apoyo económico y se fundamenta en el reconocimiento a una labor compartida de protección y divulgación del patrimonio.

UN POEMARIO CON SENSIBILIDAD Y BELLEZA

Asimismo, la responsable albaceteña de Atención Técnica a Municipios ha felicitado a Gracia Iglesias Lodares por este "merecido" reconocimiento, destacando la calidad de su poemario y también la sensibilidad y belleza de las poesías que le dan forma.

Por su parte, Juan Peralta ha querido agradecer públicamente el apoyo continuado que ha recibido por parte de la Diputación de Albacete, valorando haber encontrado las puertas de la institución siempre abiertas y las manos tendidas para colaborar en las diferentes iniciativas que han puesto en marcha.