Colapsa tras arder una nave que almacenaba material de construcción en Madridejos

Archivo - Coche de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una nave que almacenaba material de construcción, sobre todo madera, en la localidad toledana de Madridejos ha colapsado tras arder este jueves.

El fuego, según informa a Europa Press el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, se originaba a las 20.16 horas en esta nave situada en el kilómetro 120 de la A-4, a su paso por la localidad toledana.

En el operativo han participado bomberos de Villacañas, Guardia Civil y Policía Local.