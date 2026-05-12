Colegio de Enfermería de Ciudad Real reivindica "más inversión, reconocimiento y visibilidad" para las enfermeras

El Colegio de Enfermería de Ciudad Real celebra hoy el Día Internacional de la Enfermería con una jornada abierta a toda la ciudadanía en la Plaza del Pilar - COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Enfermería de Ciudad Real celebra este martes el Día Internacional de la Enfermería con una jornada abierta a toda la ciudadanía en la Plaza del Pilar, donde profesionales de distintas especialidades enfermeras están desarrollando actividades divulgativas, talleres educativos y acciones de promoción de la salud con el objetivo de acercar la profesión enfermera a la sociedad.

La actividad central de la jornada está dirigida al alumnado de distintos centros educativos de la capital, que participa en talleres impartidos por enfermeras especialistas en Salud Mental, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, Familiar y Comunitaria, Enfermería del Trabajo y Geriatría.

Con motivo de este día, el presidente del Colegio de Enfermería de Ciudad Real, Pablo Madrid, ha reclamado "un compromiso político y sanitario real con la profesión enfermera" y ha advertido de que "el sistema sanitario no podrá sostenerse si no se corrige el déficit estructural de enfermeras que sufre España".

"Las enfermeras no solo cuidamos, sostenemos el sistema sanitario. Sin enfermeras no hay salud y sin salud no hay futuro", ha señalado Madrid, en línea con el mensaje de la campaña nacional impulsada por la Organización Colegial de Enfermería.

El Colegio recuerda que España mantiene una ratio de 6,36 enfermeras por cada 1.000 habitantes, lejos de la media europea de 8,19, una situación que repercute directamente en la calidad asistencial y en la seguridad de los pacientes.

En este contexto, Pablo Madrid ha defendido varias reivindicaciones prioritarias para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario: la reclasificación profesional de las enfermeras en el grupo A1; el desarrollo real de las especialidades enfermeras; la mejora de las condiciones laborales con la conciliación familiar; y la creación de entornos seguros frente a las agresiones y la precariedad.

"El problema ya no es solo profesional; es un problema de salud pública. Faltan enfermeras, sobran contratos precarios y seguimos perdiendo talento hacia otros países y otros sectores", ha afirmado.

El presidente colegial también ha subrayado la necesidad de reforzar la Atención Primaria, la salud mental y la atención a las personas mayores, ámbitos donde las enfermeras desempeñan un papel "determinante" para prevenir enfermedades, mejorar la calidad de vida y evitar el colapso asistencial.

Durante toda la jornada, la Plaza del Pilar contará además con espacios participativos para que la ciudadanía pueda dejar mensajes de apoyo y preguntas dirigidas a las enfermeras dentro de la campaña nacional de visibilidad profesional 'Pregunta a tu enfermera'.

El Colegio de Enfermería permanecerá en la Plaza del Pilar de 09.00 a 19.00 horas.

NÚÑEZ: CUIDAR DE LA ENFERMERÍA ES "CLAVE"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha puesto en valor "la profesionalidad, la entrega y la pasión" con la que desarrollan su trabajo en todas las especialidades, asegurando que se trata de una labor "que debe ser reconocida y aplaudida".

Además, el presidente regional del PP ha mostrado su respaldo a las reivindicaciones planteadas por los representantes de la enfermería, afirmando que comparte "todas y cada una" de las demandas trasladadas por los colegios profesionales de la región en las distintas reuniones mantenidas durante los últimos meses.

En este sentido, Núñez ha reiterado su apuesta por cambiar el modelo de gestión de la sanidad pública en Castilla-La Mancha mediante "más recursos y más capacidad de gestión" para mejorar la atención al paciente, impulsar la modernización de la Atención Primaria y poner en marcha planes de choque eficaces para reducir las listas de espera.

"Cuidar de la enfermería es clave en el nuevo modelo de gestión de la sanidad pública de Castilla-La Mancha", ha asegurado Núñez, quien ha insistido en que apoyarse en los profesionales sanitarios resulta "absolutamente fundamental" para acometer cualquier proceso de mejora del sistema sanitario.

Igualmente, ha defendido la recuperación de la carrera profesional sanitaria para todos los profesionales y en todos los grados, comprometiéndose a implementarla si llega a la Presidencia de Castilla-La Mancha.

BLANCA FERNÁNDEZ: LA PROFESIÓN ENFERMERA ES "ESENCIAL"

De su lado, la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha destacado el importante refuerzo experimentado por la Enfermería en Castilla-La Mancha, donde "el número de profesionales se ha incrementado casi un 40 por ciento" desde el año 2015 hasta alcanzar actualmente las 9.570 enfermeras y enfermeros en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, además de las 1.131 plazas incluidas en la Oferta Pública de Empleo.

Ha recordado que "cuando llegamos a gobernar Castilla-La Mancha había 6.000 enfermeras en el sistema, y hoy hay 9.670. Eso supone un incremento neto de 3.670 enfermeras y de prácticamente un 40 por ciento más de plantilla de enfermería de la que había cuando gobernaba el Partido Popular".

La delegada ha asegurado que la profesión enfermera es "esencial" en el sistema público sanitario y también mayoritaria en Castilla la Mancha y en España, y, además, "es el termómetro perfecto para saber el compromiso que un determinado gobierno tiene o deja de tener con la sanidad pública".

En este sentido, Blanca Fernández también se ha referido a las inversiones que se están acometiendo en la provincia de Ciudad Real dentro de los Presupuestos 2026, donde "más del 60 por ciento del dinero que estamos gestionando en inversiones se dedica a infraestructura sanitaria", como nuevo hospital de Puertollano o a varios centros de salud, algunos en proyecto y otros ya en construcción, que demuestra que "desde el minuto uno, desde que llegó Emiliano García-Page, estamos mejorando el sistema".

En cualquier caso, la delegada de la Junta de Comunidades ha apuntado que "es indudable que hay retos", y por ello 'coge el guante' de alguna de las reivindicaciones que ha plasmado el Colegio de la Enfermería en este acto, tal y como hizo el ejecutivo castellanomanchego años atrás legislando la prescripción de medicamentos de enfermería.