Colegio de Médicos de Ciudad Real manifiesta su rechazo a las pseudoterapias ante el evento antivacunas

Archivo - Sede del Colegio de Médicos de Ciudad Real. - COLEGIO DE MÉDICOS DE CIUDAD REAL - Archivo

CIUDAD REAL 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Ciudad Real se ha sumado a las advertencias y críticas ante el evento titulado 'Daños por Vacunas: Autismo y Enfermedades Raras', manifestando su rechazo a las pseudoterapias y a "cualquier mensaje que ponga en duda la seguridad, eficacia y utilidad incuestionable de las vacunas, una de las principales herramientas de la salud pública".

El Colegio profesional se ha posicionado de esta forma ante el evento anunciado para el próximo 28 de febrero, destacando que está "recabando información de manera rigurosa sobre los contenidos anunciados y las posibles implicaciones sanitarias, profesionales y sociales que pudieran derivarse de este tipo de iniciativas, en el marco de su responsabilidad como garante de la salud pública".

Según ha trasladado en un comunicado, la entidad "no admite la atribución de efectos adversos que no estén recogidos en las fichas técnicas oficiales aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA)".

Además, ha advertido que adoptará las medidas legales y deontológicas que resulten oportunas para defender estos principios y preservar la seguridad de los pacientes y de la ciudadanía.

Asimismo, ha señalado que "trabajará de forma coordinada con las instituciones y autoridades sanitarias y locales para contribuir a la prevención de la difusión de bulos, desinformación y falacias pseudomédicas que puedan poner en riesgo la salud pública".