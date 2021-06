Collado Project publica su primer disco 'A los cuatro vientos', música ibérica de raíz con simiente en Tarancón

CIUDAD REAL, 13 Jun. (De Jesús Huerta para EUROPA PRESS) -

'A los cuatro vientos' es el título del primer disco de 'Collado Project', una formación de folk ibérico impulsada por el taranconero Javier Collado, alma mater de Zas Candil, que ha reunido a un buen grupo de amigos en torno a la música de raíz para un proyecto que da una vuelta de tuerca al folclore de la Península y, en este caso, al de la zona de La Mancha.

El proceso de creación de este disco ha sido complejo y ha combinado esfuerzos individuales y colectivos. Todo comenzó en la cuarentena, con Collado confinado en casa y además "con la pata estirá", recuperándose de una lesión. "Tenía mucho trabajo de campo hecho y arreglos de canciones que me apetecía tocar y pensé en montar algo junto a todos estos amigos, porque siempre nos llamamos para colaborar pero nunca habíamos grabado nada juntos", explica a Europa Press el de Tarancón.

Después de la cuarentena, con las canciones ya preparadas, hubo un primer encuentro en el Albergue de Tejadillos de Cuenca y en septiembre pasó la selección musical al resto de la banda. "Cada uno desde nuestro sitio fuimos escuchando y sacando ideas", explica Collado, que en esos momento se encontraba en Oporto. Cada uno trabajó por su lado y en enero de 2021 tuvieron un encuentro en Tarancón.

Allí se creó la base del proyecto y a mediados de febrero volvieron a verse en la cerca taranconera, pero ya con el productor, Diego Galaz, invitado al encuentro. Las piezas fueron encajando y a finales de marzo se juntaron en Andoáin para la grabación.

El Collado Project lleva ese nombre porque el músico taranconero ha sido el catalizador de un disco que al principio "iba a ser un proyecto personal, tirando de amigos". Al final todos los músicos que participan se han implicado con sus propios arreglos y si se ha mantenido esa denominación es porque los demás le convencieron de que así tenía que ser.

En este proyecto participan Pedro Bartolomé, músico que ha tocado con la banda Las Piojas de Eliseo Parra y anteriormente con formaciones como la banda de ska Discípulos de Otilia; su compañera en la banda Dos Esther Sánchez, violinista que también forma parte de Zagala; y Daniel Vallejo, bajista pucelano que se ha formado en la escuela de Jazz de Donosti.

También están Teresa Campos, una cantante polifónica que ha conocido en Portugal; Sergio López, músico de Ponferrada; Ángela Fourquet, que ha cantado con bandas como Coetus y Alba Chacón, componente de Las Piojas.

En el apartado de colaboraciones aparecen María Rozalén, que estuvo varios días con ellos en la grabación y canta 'El Fandanguillo Manchego'; y Diana Rossi, cantante de Coetus y otros grupos de Barcelona. Collado ha conocido a todos estos artistas a lo largo de la última década en distintos conciertos y encuentros folclóricos y tienen al folklorista Eliseo Parra como amigo común.

Con todos estos ingredientes ha salido un disco "que suena muy a raíz, pero hay arreglos de música latinoamericana, funky y muy folk, porque hemos dado mucha importancia a la voz".

Destaca también la percusion. Jotas, seguidillas y canciones de cinco por ocho, canciones de campo, nanas, seguidillas, garocha... Las canciones que se han grabado en el estudio de Kaki Argarazo, músico de Negu Gorriak, donde también han preparado discos artistas como DePedro y Vetusta Morla.

"El sonido es brutal", asegura Collado. Es lógico si se piensa las ganas con las que llegaron todos al estudio, después de tanto tiempo sin trabajar. "Es un caserío en el que estuvimos cinco días, en un prado y rodeado de vacas, bebiendo y comiendo bien, ha sido como una comuna". Se han grabado unas pocas canciones, pero de ahí ha salido material para un siglo.

"La idea es que, igual que yo ahora he pillado músicas de aquí, hacer lo mismo en la zona de León y Galicia, va a ser un proyecto con bastante continuidad", explica Collado.

En 'A los cuatro vientos' aparecen canciones de Mota del Cuervo, Huete, Valparaíso y una canción reivindicativa como En la plaza de mi pueblo, una canción popular española de 1931 con la melodía de El Café de Chinitas, que se atribuye a García Lorca. Hay también canciones portuguesas, porque el proyecto se enmarca en el folk ibérico. Hay dos canciones de Luis Rius y un cuento musicalizado de Mar Venegas. Un material muy bueno que intentarán presentar en directo a lo largo de este año.

De momento, el Collado Project tiene paradas confirmadas en el Caño On de Tarancón y en Estival Cuenca. No es fácil programar una gira, porque cada músico viene de un lado y muchos tienen otros compromisos, pero van saliendo algunas fechas. "En los conciertos tenemos que estar la mayoría y creo que en otoño será cuando hagamos conciertos en salas de Madrid, Barcelona, León, Oporto...".

Respecto a la diferencia entre este proyecto y el de Zas Candil Folk, señala que en los Zas Candil el que más tiempo lleva en este mundo es él y le toca ser un poco el director, "porque la gente que está ahí quiere aprender; pero en Collado hay gente que tiene mucha trayectoria de folk y que toca muchos estilos, la idea es que me sirviera a mí para evolucionar. Yo me he quitado responsabilidades y lo he podido vivir de otra manera, además de aprender".