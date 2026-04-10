Comienza la segunda fase de las obras de recuperación de la Vega Baja que conectará barrios de Toledo con la UCLM

Trabajos de la segunda fase de recuperación de Vega Baja. - OSCAR HUERTAS

TOLEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha visitado este viernes junto a los concejales de Fondos Europeos, Juan José Alcalde y el de Urbanismo, Florentino Delgado, el inicio de la segunda fase del proyecto de recuperación de la Vega Baja, una actuación cofinanciada con fondos europeos y del Ministerio de Cultura que continúa impulsando la transformación de este enclave estratégico de la ciudad.

Durante la visita, el alcalde ha explicado que esta intervención se desarrolla en una parcela municipal situada en el entorno de Las Moreras y supone un paso más en la recuperación patrimonial y urbanística de la Vega Baja, "seguimos cumpliendo un objetivo fundamental como es el de recuperar el patrimonio de esta zona haciendo una aproximación a lo que fue la capital Visigoda tan importante que tuvimos a orillas del río", según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Además, Velázquez ha destacado que el proyecto permitirá generar nuevos espacios "para el disfrute de los ciudadanos, con zonas de paseo, zonas verdes y de ocio, así como de esparcimiento para todos los toledanos en esta parte tan querida de la ciudad como es Vega Baja", ha señalado.

En este sentido, el alcalde ha destacado el papel vertebrador de esta actuación, "siempre hemos dicho que Vega Baja no podía ser una brecha en la ciudad, sino una oportunidad para unir los barrios de Santa Teresa, Buenavista y Palomarejos con la Universidad de Castilla-La Mancha, y así lo estamos haciendo".

Una intervención que, asegura, "cobra aún más sentido en el contexto de otras actuaciones en marcha en la zona, como la recuperación del histórico campo de fútbol Carlos III, cuya inauguración está prevista en los próximos meses".

Un parque accesible y sostenible La segunda fase de este proyecto contempla la adecuación de una parte del yacimiento visigodo para hacerlo visitable, mediante la creación de sendas peatonales y la eliminación de barreras que actualmente dificultan el tránsito y el uso del espacio público.

La actuación da continuidad a la primera fase ya concluida, poniendo en valor los restos arqueológicos mediante soluciones no invasivas y reversibles con el objetivo de consolidar a largo plazo un gran parque arqueológico en Vega Baja.

Para ello, se procederá a la consolidación de los cimientos existentes y a la recreación de las huellas de las edificaciones con materiales diferenciados, que permitan interpretar la estructura original del asentamiento.

Asimismo, se van a habilitar caminos de acceso, zonas ajardinadas con espacies adaptadas al clima local, áreas estanciales y se dotará de mobiliario urbano como bancos, iluminación, papeleras y elementos informativos para la musealización del yacimiento.

El proyecto también incluye la delimitación de la zona mediante una valla de protección, garantizando la conservación de los restos y su adecuada integración en el entorno urbano.