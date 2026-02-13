Comité y dirección Cummins sellan preacuerdo para el ERE con 33 días por año y 13.000 euros adicionales por trabajador

Archivo - Fábrica Cummins en Guadalajara - DELEGACION DEL GOBIERNO CLM - Archivo

GUADALAJARA, 13 Feb (EUROPA PRESS)

El comité de empresa y la dirección de Cummins en Guadalajara han alcanzado un preacuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 88 trabajadores de una plantilla de 104 personas.

El principio de acuerdo, ratificado este viernes por una amplia mayoría de la plantilla reunida en asamblea, podría firmarse de manera definitiva en las próximas horas.

El ERE impacta en la práctica totalidad de la factoría que opera bajo la marca Accelera by Cummins en el polígono de El Ruiseñor, dedicada a la fabricación de electrolizadores para hidrógeno verde y que inició su actividad en la primavera de 2024 como uno de los proyectos industriales emblemáticos vinculados a la transición energética en Castilla-La Mancha.

Según el comunicado difundido por UGT FICA, sindicato que ostenta la totalidad de la representación en el comité, el acuerdo mejora de forma sustancial las condiciones inicialmente planteadas por la empresa, aunque el responsable de la federación en Guadalajara, Arturo Martín, cree que aún se podrían haber conseguido mejores condiciones.

INDEMNIZACIONES POR ENCIMA DE LA PROPUESTA INICIAL

El preacuerdo contempla indemnizaciones de 33 días por año trabajado --frente a los 23 días propuestos en un primer momento por la dirección--, además de una compensación lineal adicional de 13.000 euros por persona trabajadora.

Asimismo, la compañía se compromete a mantener durante seis meses el seguro médico del que disfruta actualmente la plantilla y a contratar una empresa externa de recolocación que garantiza, según el texto pactado, el 100% de las colocaciones en un plazo de seis meses.

UGT FICA valora que finalmente "hemos podido alcanzar un acuerdo que ofrece una salida digna para la plantilla", subrayando que se han introducido mejoras importantes respecto a la oferta inicial de la multinacional estadounidense.

El sindicato también señala que se mantendrá vigilante ante el proceso de reconversión industrial planteado por la empresa, que pasaría por reorientar la actividad hacia la gestión y mantenimiento de baterías.

Según las previsiones trasladadas, este nuevo modelo productivo requeriría en torno al 30% de la plantilla actual y, en muchos casos, con perfiles profesionales distintos.

El ERE fue presentado a mediados de enero, apenas dos años después de la puesta en marcha oficial de la planta, inaugurada en 2024 con la previsión de generar hasta 150 empleos cualificados, ampliables a 200 en función del crecimiento de la producción.

La compañía ha justificado el ajuste por la paralización del mercado internacional de electrolizadores y el freno a las inversiones en proyectos de hidrógeno verde, lo que ha reducido drásticamente la carga de trabajo prevista una vez se completen los pedidos actualmente en fabricación.

En este contexto, desde el ámbito sindical se apuntó en días pasados a la suspensión de encargos por parte de la energética BP como uno de los factores determinantes en la falta de actividad futura de la planta.

BP NIEGA LA SUSPENSIÓN DE PEDIDOS

Sin embargo, la compañía energética ha rechazado de forma expresa esa interpretación.

En declaraciones a Europa Press, BP asegura que "encargó a Accelera by Cummins el suministro de un sistema de electrólisis con tecnología de membrana de intercambio (PEM) de 100 MW para su proyecto de hidrógeno verde en la refinería de Lingen, Alemania".

Según la empresa, los componentes de ese sistema "están siendo fabricados en la fábrica de Accelera by Cummins en Guadalajara según el contrato vigente", y parte de ellos ya han sido entregados en Alemania.

BP subraya además que "no ha suspendido ningún pedido solicitado a Accelera by Cummins, ni existe ningún otro pedido adicional de BP comprometido o en curso".

Desde el entorno sindical reconocen que no disponen de detalles sobre la cartera comercial más allá de la información trasladada en la mesa de negociación y, en cualquier caso, insisten en que la falta de carga de trabajo futura ha sido el argumento central esgrimido por la empresa para fundamentar el ERE.

Con el preacuerdo ya avalado por la plantilla y a la espera de su rúbrica definitiva, el foco se desplaza ahora hacia la eventual reconversión de la planta y el futuro industrial de una de las inversiones más relevantes asociadas al hidrógeno verde en la región.