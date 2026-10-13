Concejala de Puertollano acepta 6 meses de multa por hacer propaganda electoral del PSOE el día de las elecciones

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CIUDAD REAL, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha juzgado este martes a A.B.M.T., concejala del Ayuntamiento de Puertollano, acusada de un delito electoral por realizar supuestamente propaganda a favor del PSOE el mismo día de las elecciones generales del 23 de julio de 2023.

Finalmente, la acusada ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que ha aceptado una multa de seis meses, a razón de seis euros diarios. El acuerdo alcanzado no contempla finalmente ninguna pena de inhabilitación.

La Fiscalía solicitaba inicialmente nueve meses de multa por unos hechos que se remontan a la jornada electoral del 23-J, cuando la entonces edil publicó en su perfil de Facebook dos mensajes acompañados de fotografías personales en los que aparecía el lema "#votaPSOE".

En aquellas imágenes figuraba también con la tarjeta acreditativa como apoderada del Partido Socialista.

El Ministerio Fiscal consideraba que estas publicaciones constituían propaganda electoral una vez finalizado el periodo legal de campaña.

Tras la vista, la concejala ha declinado realizar declaraciones a los medios de comunicación presentes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real y se ha remitido a un comunicado que, según ha indicado, enviarán a lo largo de la jornada de este martes.