El concierto de Café Quijano abrirá el 11 de abril la programación cultural de Ciudad Real de ese mes

El concejal de Cultura de Ciudad Real, Pedro Lozano. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Quijano y el Antiguo Casino se convertirán en el principal escenario cultural de Ciudad Real durante el mes de abril con una programación amplia y diversa que reunirá propuestas de música, teatro, cine y exposiciones, que dará comienzo el día 11 con un concierto de Café Quijano.

La agenda, diseñada para todos los públicos, combinará espectáculos de gran formato, ciclos especializados y actividades complementarias que reforzarán la oferta cultural tras la Semana Santa, tal y como ha señalado el concejal de Cultura, Pedro Lozano, que ha definido como "intensa y muy completa" la oferta artística.

Uno de los grandes atractivos será el ciclo de cine en 35 milímetros, una iniciativa poco habitual que permitirá recuperar, durante tres martes, la experiencia original del cine analógico. En este marco, Lozano ha subrayado la proyección de 'Cinema Paradiso' como "una oportunidad única a nivel nacional", destacando el valor del formato tradicional tanto por su calidad de imagen como por su sonido característico, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En el apartado musical, el Teatro Quijano acogerá una nueva edición de los 'Lunes Musicales', con propuestas como el dúo de violín y piano de Adrián Fernández y Pepe Fernández, el Dúo de Salzburgo o el concierto de piano a cuatro manos de Improntum, que aportarán una visión diversa de la música clásica.

La programación teatral también ocupará un lugar destacado, con títulos reconocidos como 'Asesinato en el Orient Express', basado en la obra de Agatha Christie, así como propuestas contemporáneas y familiares como 'La selva', 'Parejas imperfectas' o 'Viejos tiempos', configurando una cartelera de referencia.

"UNA AUTÉNTICA EXPLOSIÓN CULTURAL"

Además, el mes se completará con un ciclo de conferencias con motivo del 150 aniversario de la diócesis de Ciudad Real, la entrega de premios de creación literaria y una variada oferta expositiva en los museos de la ciudad, que consolidan el dinamismo cultural del municipio.

Lozano ha destacado que, tras la Semana Santa, la ciudad vivirá "una auténtica explosión cultural", invitando a vecinos y visitantes a participar en una programación que refuerza el papel de Ciudad Real como referente cultural en la región.