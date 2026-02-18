Condenan a 20 años de cárcel al hombre que asesinó por celos a su mujer en Montemayor (Córdoba)

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS /REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete ha dado a conocer este miércoles la pena impuesta al hombre acusado de asesinar en 2022 a su mujer, motivado por los celos, en el pueblo cordobés de Montemayor y al que ha sentenciado a 20 años de prisión después de que un jurado popular lo considerara culpable en el juicio que terminó el pasado 30 de enero.

Según detalla el texto de la sentencia, al que ha tenido acceso Europa Press, el delito, que fue calificado durante el juicio como asesinato con la agravente de parentesco pero que descartó finalmente la de violencia de género, también ha considerado que concurrió dolo eventual, debido a que trasladó a la víctima después de herirla a una casa para que la auxiliaran y mostró arrepentimiento durante el juicio.

Los hechos, probados durante el juicio, demostraron que el marido asesinó a su mujer después de ver un video en el que su sobrino menor de edad y su propia esposa salían intimando cariñosamente, creyendo ciertos los rumores de que le estaba siendo infiel con el joven.

El hombre, que estaba de fiesta con un grupo de amigos, regresó a la casa alquilada donde estaba su mujer y que compartían con otros compatriotas rumanos para trabajar en la campaña del ajo.

Allí se enfrentó a ella por la supuesta infidelidad y su esposa, asustada, salió corriendo por el pueblo de noche en búsqueda de auxilio.

Finalmente el hombre la emboscó en un olivar a las afueras de la localidad, donde la apuñaló repetidas veces en las piernas, cortándole una arteria que la hizo desangrarse hasta morir.

Tras herirla, el procesado la trasladó en coche hasta la vivienda, aún con vida, y avisó de lo ocurrido al resto de conocidos que la habitaban antes de darse a la fuga para que la auxiliasen.

Finalmente fue detenido en el pueblo conquense de San Clemente, sin oponer resistencia, y mostró una colaboración con las autoridades que "ha sido relevante para el esclarecimiento de los hechos" y se ha tenido en cuenta a la hora de adjudicar la pena.

La sentencia obliga también al acusado a indemnizar a los perjudicados, concretamente, con 70.000 euros a cada uno de los padres de la fallecida, 100.000 euros a cada uno de los dos hijos que tuvo con ella y 28.000 euros a cada una de las tres hermanas de ésta.

Además, la condena ha impuesto inhabilitación absoluta durante el tiempo de cárcel, el pago de costas procesales para el acusado, privación de la patria potestad de sus dos hijos y libertad vigilada durante otros 5 años una vez cumplida la pena.