La confianza empresarial baja un 0,26% en C-LM para el primer trimestre pero sigue siendo la CCAA con el mejor dato

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) de Castilla-La Mancha ha bajado un 0,26% en el primer trimestre del año con respecto al cuarto trimestre del pasado ejercicio 2025, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, a pesar de ello, el indicador castellanomanchego es mayor a la media nacional, ya que mientras en la Comunidad Autónoma alcanza 148,3, la media del país se queda en 137, y sigue siendo la comunidad autónoma con mejor dato de toda España.

Con respecto a las expectativas empresariales sobre el trimestre que ahora comienza, las opiniones favorables y desfavorables son idénticas, con un 18,7%, mientras que 62,6% tiene unas expectativas normales.

En cuanto al cuarto trimestre del año 2025 ya finalizado, el 26% considera que fue favorable, el 14,5% hace un balance desfavorable y el 59,5% lo ve normal.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el Indicador de Confianza Empresarial Armonizado sube un 0,1% en el primer trimestre del año. Con el aumento de la confianza empresarial para enero-marzo, el indicador vuelve a terreno positivo tras el descenso del 1,3% del último trimestre de 2025, que puso fin a tres trimestres seguidos de avances.

Según Estadística, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se situó en el primer trimestre de este año en 4,5 puntos, frente a los 7,9 puntos del trimestre anterior.

Esto se debe a que el porcentaje de establecimientos empresariales que piensan que la marcha de su negocio será favorable entre enero y marzo de este año se ha situado en el 19,7%, lo que supone 1,8 puntos menos que el comunicado en el trimestre anterior.

Además, los que piensan que su negocio evolucionará en el primer trimestre de manera normal han aumentado desde el 64,9% del trimestre anterior al 65,1%, al tiempo que ha aumentado la proporción de empresarios que esperan una evolución desfavorable de su negocio, desde el 13,6% al 15,2%.

Por su parte, el balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) ha empeorado 3,9 puntos respecto al trimestre anterior, pasando de 7 puntos en el cuarto trimestre de 2025 a 10,9 puntos en el primer trimestre de 2026.

Este retroceso del indicador de situación actual es resultado del descenso de establecimientos empresariales que piensan que su negocio evolucionó de manera favorable en los tres últimos meses y del repunte de los que opinan que se comportó de manera negativa.

Así, en cuanto al último trimestre ya finalizado (cuarto trimestre de 2025), el ICEA muestra que el 24,7% de los establecimientos empresariales tienen una opinión favorable sobre cómo funcionó su negocio en esos tres meses, frente al 13,8% de establecimientos que han apreciado una evolución desfavorable en este periodo y al 61,5% que hablan de normalidad.

Estos porcentajes fueron del 21,9%, del 14,9% y del 63,2%, respectivamente, en el trimestre anterior.

El ICEA, que tiene una periodicidad trimestral y es comparable a nivel europeo, se elabora a partir de una muestra representativa de establecimientos empresariales.

SUBIDA DE PRECIOS Y EVOLUCIÓN DE LAS PLANTILLAS

Según el INE, sólo el 26,4,4% de los empresarios españoles prevé que suban los precios en el primer trimestre de este año, mientras que el 4,9% estima que bajarán.

En lo que respecta a las plantillas, también el 8,9% de los empresarios españoles prevé crear empleo entre enero y marzo, en tanto que el 10,8% espera reducir personal.

Según Estadística, la confianza empresarial para el primer trimestre de 2026 registra su mayor retroceso en las empresas de un millar o más de asalariados (-1,2%), mientras que las de menos de 10 trabajadores experimentan el mayor aumento (+1,2%).

Tres de los cinco sectores analizados por el INE aumentaron la confianza respecto al trimestre anterior. Industria (+1,7%) presenta el mayor ascenso, mientras que transporte y hostelería experimentó la mayor caída (-2,2%).

LA CONFIANZA SUBE EN ONCE COMUNIDADES

La confianza empresarial subió en el primer trimestre de 2026 respecto al trimestre previo en once comunidades autónomas y bajó en seis.

Los mayores aumentos se produjeron en Murcia (+2,4%), Cantabria (+1,7%) y Extremadura (+1,5%), mientras que los descensos más destacados de la confianza se los anotaron Baleares (-3,7%), Galicia (-1,6%) y País Vasco (-1,3%).

Para la elaboración de este indicador se toma como referencia metodológica la OCDE, el Ifo alemán y, sobre todo, el Tankan japonés, que elabora el Banco Central del país nipón.