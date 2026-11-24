La especialista en entrenamiento deportivo Raquel Hernández García - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La creencia de que los niños no deben entrenar fuerza porque puede resultar perjudicial para su desarrollo es un mito que debe superarse. Así lo ha defendido este martes la especialista en entrenamiento deportivo Raquel Hernández García, quien ha asegurado que el trabajo de fuerza es fundamental desde la infancia, siempre que se realice de manera adecuada y adaptada a cada etapa de crecimiento.

"Es un mito, el niño aprende y se desarrolla a través del trabajo de fuerza", ha afirmado Hernández en declaraciones a Europa Press durante el III Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte de Castilla-La Mancha, organizado por el Gobierno regional en Alcázar de San Juan, donde ha impartido el taller 'Enseña hoy para que entrenen mañana. Cómo enseñar el entrenamiento de fuerza con sentido'.

La especialista ha explicado que el verdadero desafío no consiste en decidir si los menores deben entrenar fuerza, sino en conseguir que los profesionales de la educación y de la iniciación deportiva sepan enseñarla correctamente para favorecer su desarrollo y contribuir a que sean adultos sanos y activos.

En este sentido, ha defendido que la enseñanza debe centrarse en aprender patrones básicos de movimiento, como agacharse, levantarse, empujar o trepar, en lugar de trabajar músculos de manera aislada, una metodología que considera superada.

Hernández ha señalado que la etapa de Primaria resulta especialmente importante para aprender a moverse correctamente, mientras que en Secundaria se puede introducir un entrenamiento más planificado y con mayores cargas, siempre partiendo de los conocimientos adquiridos anteriormente.

Preguntada por la edad adecuada para comenzar a trabajar la fuerza, ha respondido que debe hacerse durante "toda la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos", adaptando los ejercicios a las capacidades de cada persona.

UNA HERRAMIENTA CONTRA EL SEDENTARISMO INFANTIL

La especialista también ha relacionado el entrenamiento de fuerza con la lucha contra el sedentarismo infantil, al considerar que los niños que se sienten físicamente más capaces tienen una mayor predisposición a mantenerse activos.

"Para movernos o para dejar de ser sedentarios necesitamos tener fuerza", ha señalado, insistiendo en que una buena condición física permite disfrutar más de las actividades cotidianas y deportivas.

Asimismo, ha destacado que estos contenidos ya están presentes en los currículos educativos, especialmente en Secundaria, aunque ha animado a seguir reforzando su enseñanza desde edades tempranas.

Por último, ha advertido de que aprender incorrectamente a entrenar fuerza puede provocar dolores y lesiones que se prolonguen hasta la edad adulta y terminen favoreciendo el abandono de la actividad física.

Por ello, ha reivindicado la importancia de una formación adecuada para que los menores adquieran hábitos que puedan mantener durante toda su vida, uno de los objetivos abordados durante la segunda jornada del congreso que se celebra en Alcázar de San Juan.

TALLERES PRÁCTICOS PARA INNOVAR EN EDUCACIÓN FÍSICA

La segunda jornada del congreso también ha incluido otros dos talleres prácticos dedicados a nuevas metodologías de enseñanza de la Educación Física, en los que los participantes han rotado por tres actividades de una hora de duración para conocer diferentes herramientas que pueden trasladar a las aulas.

Así, Yessica Segovia Domínguez ha impartido un taller sobre entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) basado en juegos, mientras que José Julián Clemente ha abordado la enseñanza de la resistencia en el ámbito escolar mediante la autorregulación del esfuerzo, la progresión y el desarrollo de proyectos personales.

Estas actividades han formado parte de la programación de la segunda jornada del congreso, centrada durante la mañana en la innovación metodológica y la aplicación práctica de nuevos conocimientos en Educación Física.