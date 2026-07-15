El conocimiento académico vuelve un año más al Festival de Almagro de la mano de las Jornadas de Teatro Clásico

La UCLM repasa la trayectoria de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en sus cuarenta años de historia. - UCLM

CIUDAD REAL 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) comparten este año aniversario. Ambas alcanzan los cuarenta años de trayectoria. Y para celebrar este cumpleaños, las Jornadas de Teatro Clásico de Almagro que promueve la Universidad regional fijan su atención en la que es la institución de referencia en la recuperación, preservación, producción y difusión del patrimonio teatral del Siglo de Oro español.

Durante tres días, la edición 'más clásica' de este encuentro de referencia para la investigación sobre el teatro áureo español y germen del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, propone una reflexión colectiva y a múltiples voces de la trayectoria y aportación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico que, precisamente, tiene su segunda sede histórica en Almagro, ha informado la UCLM en nota de prensa.

El director de las jornadas, el catedrático de Literatura Española de la UCLM Rafael González Cañal, ha explicado durante la inauguración que en su cuarenta y nueve edición la actividad cambia su formato habitual de conferencias magistrales para apostar por el debate.

Con solo dos ponencias plenarias, el programa queda conformado por nueve coloquios en los que participarán personal investigador y profesionales de la actuación, la dirección o de distintas disciplinas vinculadas a la historia de la CNTC como Eduardo Vasco, Helena Pimenta, Laila Ripoll, Arturo Querejeta o Pepa Pedroche, quienes ofrecerán su visión en primera persona de las cuatro décadas de vida de la compañía y discutirán sobre sus retos de futuro.

"No podíamos dejar pasar esta oportunidad para ver el papel que la compañía ha jugado en la recuperación del teatro del Sigo de Oro y el público que ha creado en torno al teatro clásico", ha afirmado González Cañal, para después recordar que fue en Almagro, en su parador, donde se gestó la CNTC, y donde a día de hoy siguen naciendo otros muchos proyectos como son algunos de los que tiene en marcha la UCLM en colaboración con el Festival.

Precisamente el vicerrector de Cultura, Deporte y Compromiso Social, César Sánchez, encargado de inaugurar el encuentro que se celebra en el Palacio de Valdeparaíso, ha hecho alusión a la estrecha colaboración que la UCLM mantiene con el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, asegurando que "es imposible pensar en las jornadas sin el festival y en el festival sin las jornadas".

Sánchez se ha referido al apoyo "firme y decidido" de la institución académica con el referente teatral del mes de julio en Almagro y a la "apuesta por el territorio", como así queda reflejado con el gran número de cursos de verano --las jornadas están incluidas dentro de esta programación-- que la Universidad regional celebra fuera de sus campus y sedes.

En el mismo acto ha participado también la directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Irene Pardo, que ha recordado su paso como alumna de estas jornadas universitarias, en las que "hice amistades para toda la vida con personas que tienen un amor infinito por el teatro" y que fueron el "germen" de que hoy la responsable del Festival desde hace ya cuatro años.

Por su parte, en la inauguración de las jornadas el alcalde de Almagro, Francisco Ureña, ha manifestado que la "localidad le debe al Festival lo que es hoy".

MÁS QUE CHARLAS

Las jornadas, que cuentan con más de ochenta inscritos, incluyen la presentación del nuevo número de los Cuadernos de Teatro Clásico, la histórica revista fundada junto a la propia Compañía Nacional de Teatro Clásico y que se ha convertido en referencia ineludible para los investigadores del teatro del Siglo de Oro.

Además, las personas inscritas podrán visitar la exposición 'Lope y la CNTC: 40 años de sintonía', comisariada por Cristina Santolaria y que puede verse en el Museo Nacional de Artes Escénicas de Almagro; y asistir a dos representaciones teatrales del Festival: 'El compuesto milagroso de Cervantes y Saavedra', a cargo de la compañía Escénate Producciones bajo la dirección de Brenda Escobedo, en el Corral de Comedias; y 'El escondido y la tapada' de Calderón de la Barca, con dirección de Beatriz Argüello e interpretado por la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, en Teatro Adolfo Marsillach.