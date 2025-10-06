La Consejería de Hacienda estrena la remodelación de su sede que contará con iluminación artística en su fachada norte - PIEDAD_L

TOLEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha estrenado oficialmente este lunes la rehabilitación de su sede, ubicada en el Edificio Nuncio Nuevo de la calle Real número 12 de Toledo, que contará con iluminación artística en su fachada norte para el disfrute de la ciudadanía.

Así lo ha adelantado en su discurso el presidente regional, Emiliano García-Page, que ha concretado que antes de finalizar el año su Gobierno licitará la obra de iluminación ornamental, en un acto en el que también ha intervenido la delegada del Gobierno, Milagros Tolón; la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo; y el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina.

De la rehabilitación, el presidente castellanocmanchego ha destacado que se trate de un proyecto "emblemático" que permite que Toledo siga en la actualidad incorporando arquitectura por lo que ha felicitado y ha dado la enhorabuena a los arquitectos encargados del mismo.

Asimismo, ha dicho que la Consejería de Hacienda a él no le quita el sueño al tener "una plena confianza" en la honradez de los gestores públicos. "Luego ya veremos si los impuestos son más altos o más bajos", ha dicho, para agregar que la región seguirá teniendo todo lo que queda de mandato congelación fiscal.

En este punto, ha hecho referencia a que es esta Consejería donde cada año se "libra la batalla más dura", como es la de los presupuestos. "No es un instrumento cualquiera, es un instrumento definitivo y clave para poder respirar normalidad por eso la Constitución obliga a presentarlo y sabemos perfectamente lo que significa no poder atender necesidades cuando se van prorrogando y prorrogando y prorrogando", ha afirmado.

UN EDIFICIO DE FUTURO

De su lado, la delegada del Gobierno ha destacado que esta rehabilitación ha posibilitado que la sede de la Consejería de Hacienda sea un edificio "totalmente adaptado, de futuro, que hace también una labor muy importante del servicio público".

Una remodelación en la que ha dicho que se han invertido 13 millones de euros de los que diez proceden del Gobierno de España, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos de las Comunidades y Ciudades Autónomas (Pirep).

Un programa que, según ha dicho, ha supuesto para Castilla-La Mancha una inversión de 40 millones que, en concreto en la provincia de Toledo, se han destinado a varios edificios municipales y también autonómicos con una inversión de 25,5 millones de euros, mientras que en Toledo capital ha sido de 22,5 millones de euros.

Entre ellos, además de este edificio del Nuncio, ha destacado que se encuentra la Casa de la Cultura de Consuegra, el Pabellón de las Tres Culturas de Toledo, el Mercado de Abastos de Toledo, el Laboratorio Agroalimentario de Illescas, el edificio de Cardinal Silíceo en Toledo o el edificio de la Junta de la Calle Trinidad.

"Estas actuaciones suponen la rehabilitación de más de 25.000 metros cuadrados de superficies de la provincia de Toledo, sobre todo en rehabilitación energética. Un avance enorme hacia una administración mucho más moderna y mucho más eficiente y sobre todo más cercana a la ciudadanía", ha concluido.

La presidenta de la Diputación ha destacado que la inauguración de esta rehabilitación simboliza no solo la puesta en valor de este edificio histórico sino también el compromiso con el servicio público de Castilla-La Mancha

Asimismo, ha subrayado el valor de la colaboración institucional. "Solo desde la unidad somos capaces de responder a nuestros ciudadanos. Tenemos la obligación de caminar en la misma dirección para garantizar para mejorar la vida de nuestra gente y la lealtad institucional es el mejor camino para realizarlo".

MODERNIZACIÓN DEL INMUEBLE

Finalmente, el consejero de Hacienda ha explicado que esta rehabilitación integral del edificio ha permitido modernizar un inmueble "emblemático" del siglo XVIII con criterios de eficiencia energética, accesibilidad y respeto patrimonial, revitalizando el edificio como un espacio administrativo moderno, accesible y funcional para las próximas décadas.

"Una obra de profundo calado, trazada con gusto, funcionalidad y calidad y de máxima dificultad arquitectónica, a fin de respetar la monumentalidad del edificio con más de 230 años de vida", ha continuado.

Un proyecto que debía garantizar la eficiencia energética del edificio, mejorando su envolvente térmica y su aislamiento, así como la iluminación; adecuar el inmueble a la normativa vigente en materia de seguridad en caso de incendio, protección frente al ruido y salubridad; reorganizar los espacios interiores, para el funcionamiento más idóneo, buscando amplitud y luz natural; y revalorizar el edificio como Bien de Interés Cultural (BIC), con actuaciones acordes a su categoría.

Una intervención que según ha señalado ha supuesto la cubrición de cuatro patios interiores; la renovación completa del sistema de climatización, "logrando un ahorro del 96 por ciento en consumo energético, y un 60 en la factura de la luz"; la restauración de la capilla y la carpintería exterior, la recuperación del rodadero trasero como terraza abierta a la Vega Baja y la rehabilitación de los pasadizos del semisótano.

Asimismo, ha anunciado que, junto a esta obra, se han acometido otras dos intervenciones complementarias en el mismo entorno, como son la adecuación de un edificio en la plaza del Cardenal Silíceo, como nueva sede de la Intervención General de la Junta, la rehabilitación de un inmueble situado en la calle Trinidad, destinado a albergar la Delegación Provincial de Hacienda de Toledo y la ampliación de las instalaciones de la Dirección General de Tributos.