El consejero de Sanidad reivindica la inversión presupuestaria en Atención Primaria en 2026

Inauguración del consultorio de La Guardia. - JCCM

TOLEDO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional continuará reforzando la Atención Primaria en 2026 gracias a la aprobación de los nuevos presupuestos y que significará que la inversión cada día en materia de Sanidad en Castilla-La Mancha será de 11,1 millones de euros, un 70 por ciento más de lo que se invertía en 2015, con la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page.

Así lo ha reivindicado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante la inauguración del nuevo consultorio de Salud de La Guardia, en la provincia de Toledo, donde ha estado acompañado por la alcaldesa de la localidad, Marta Maroto y la Corporación municipal.

"Hechos como este demuestran que la Atención Primaria es importante para el Gobierno de Castilla La Mancha. Es muy importante. De hecho, seguimos insistiendo en alcanzar el 30 por ciento del presupuesto para la Atención Primaria", ha destacado.

En este sentido, el consejero ha indicado que es importante "porque es nuestro primer lugar donde nos encontramos con un sistema sanitario cada vez que queremos llegar a él y es importante que lo hagamos en edificios, como es en este caso el nuevo consultorio de la Guardia, también con tecnología moderna, pero lo más importante, con las personas, personas que cuidan a personas".

Fernández Sanz ha recalcado que "estamos en el mejor momento en la Atención Primaria en Castilla La Mancha. Es cuando más profesionales tenemos dedicados a la Atención Primaria, es, con diferencia, cuando más estamos firmando especialistas para Atención Primaria. Son cifras apabullantes".

Así, ha explicado el consejero que "desde que llegamos al Gobierno de 2015 con Emiliano García-Page hemos crecido el 142 por ciento en la formación de médicos especialistas, pero hemos crecido el 260 por ciento en la formación de enfermeras especialistas en Atención Primaria".

NUEVO CONSULTORIO DE LA GUARDIA

En julio de 2020 el Sescam y el Ayuntamiento de La Guardia suscribieron un convenio de colaboración para ejecución de las obras de reforma y ampliación del Consultorio Local de este municipio.

El viejo Consultorio Local no ofrecía respuesta a las necesidades asistenciales actuales, no contaba con espacios para nuevas acciones y estaba mal distribuido, con consultas pequeñas, mal aislamiento, humedades, etc.

La ejecución de estas obras ha supuesto una inversión total de 316.879,63 euros, donde el Sescam ha realizado una aportación de 178.264,23 euros y el Ayuntamiento de 138.615,40 euros.

El Ayuntamiento de La Guardia contrató la redacción del proyecto, redactado de acuerdo con el Plan Funcional y las especificaciones técnicas del Sescam, la dirección y ejecución de obras y el control de calidad de las mismas.

Por su parte, el Sescam, a través de la Gerencia de Atención Primaria de Toledo, ha asumido el importe necesario para dotar de equipamiento a las nuevas instalaciones, con un presupuesto de 38.300 euros.

El proyecto ha consistido en la ampliación y reforma del antiguo Consultorio Local, ubicado en la Plaza Mayor, en la planta baja de un inmueble de dos plantas sobre rasante, mediante la incorporación de la planta baja de un edificio colindante que fue adquirido por el Ayuntamiento.

El nuevo Consultorio Local ocupa la planta baja resultante de la unión de ambos inmuebles, incorporando en la planta superior usos de almacenamiento y área disponible para el municipio.

Las nuevas instalaciones sanitarias cuentan con una superficie total construida de 370,80 metros cuadrados, en los que se han dispuesto dos consultas de Medicina Familiar y Comunitaria, dos consultas de Enfermería, una consulta de Pediatría, una sala de cuidados mínimos/aerosoles/extracciones, una sala polivalente para emergencias, salas de espera general y de Pediatría, aseos de uso público, área de admisión y espacios de servicios generales y soporte logístico.

El resultado, por tanto, es un consultorio local prácticamente nuevo, con espacios perfectamente definidos y con una distribución más acorde a las características de la prestación de la atención sanitaria actual.

El Consultorio Local de La Guardia pertenece a la Zona Básica de Salud de Tembleque y presta servicio a una población con 2.100 tarjetas sanitarias.

CONDENA A LAS AGRESIONES A SANITARIOS

A preguntas de los periodistas, el consejero se ha referido a la última agresión al personal sanitario, explicando que "como como saben, estamos muy pendientes de esto, queremos que las agresiones sean cero. Mañana precisamente, hay una reunión del Observatorio contra la violencia en Tomelloso, que se celebra para todo el Servicio de Salud y vamos a seguir trabajando con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con la justicia, con los profesionales, con los colegios profesionales, con las sociedades científicas para que la tendencia sea cero agresiones".

Así, ha destacado que "es verdad que en Castilla-La Mancha en el año 2025 bajaron las agresiones con respecto al 2024, pero bajar no es suficiente, porque como digo, nuestro objetivo es llegar a cero agresiones. Pido a toda la población no solo paciencia, sino entendimiento. Pido conciencia de que las personas que nos cuidan necesitan que también nosotros los cuidemos".

"Por lo tanto, cada vez que se agrede a alguien que hace un servicio público, en este caso los sanitarios, estamos haciendo un mal para el sistema, se está haciendo un mal para nosotros mismos", ha concluido el consejero de Sanidad.