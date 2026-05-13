El Consejo de Gobierno aprobará el próximo martes tres millones para la segunda fase del colegio de Chillarón (Cuenca)

El jefe del Gobierno regional, Emiliano García-Page, inaugura el Centro de Mayores San Isidro en Villagarcía del Llano (Cuenca). - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

CUENCA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno aprobará el próximo martes un gasto de tres millones para la segunda fase del colegio de Chillarón (Cuenca), según ha avanzado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la inauguración de los nuevos centros de mayores y escuela infantil de Villagarcía del Llano.

Durante su intervención, García-Page ha recordado que en los próximos años el Gobierno regional va a promover veinte centros de mayores en la región y ha destacado la importancia tanto de estas instalaciones como de la ayuda a domicilio.

"En los próximos años llegaremos a los siete millones de horas de ayuda a domicilio y pasaremos de 40.000 a 50.000 usuarios", ha asegurado.

Ha incidido en la necesidad de trabajar para que los mayores "cuanto más tiempo puedan estar en casa, antes de ir a una residencia, mejor" al tiempo que ha ha dicho que es necesario "gastar cada vez más en que la gente mayor se mueva, porque el movimiento en salud".

El presidente de Castilla-La Mancha ha defendido que estas inversiones en salud y bienestar "le vienen bien a la economía", y las ha contrapuesto a las medidas de recortes que se han planteado en momentos de crisis. "Cerrar y recortar se hace en un minuto, reconstruir tarda mucho", ha señalado.

VILLAGARCÍA DEL LLANO AGRADECE LAS POLÍTICAS DE DESPOBLACIÓN

En el acto también ha intervenido la alcaldesa de Villagarcía del Llano, Alba Rodríguez, que ha agradecido al presidente regional las políticas de despoblación "que ayudan tanto a pueblos como el nuestro".

También se ha acordado de todas las personas que han hecho posible, de una manera o de otra, esta inauguración, así como de dos dirigentes del Ejecutivo regional que no han podido asistir al acto: el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y el consejero de Cultura, Amador Pastor".

"Somos un pueblo pequeño y con pocos recursos, pero queremos que Villagarcía avance teniendo en cuenta la historia de nuestro pueblo", ha explicado Rodríguez, que ha comentado cómo se cumple ese objetivo recuperando la antigua casa del médico para convertirlo en centro de mayores.

Respecto a la escuela infantil, la alcaldesa ha recordado que "aquí hubo hace muchos años una guardería y, desde que la cerraron, no habíamos vuelto a tener ese recurso". Ahora, esta escuela ayudará "a tener hijos sin renunciar al desarrollo profesional de la mujer" Además, ha subrayado "que es un servicio gratuito", que también ha generado empleo y que ayudará a "hacer comarca".

En el acto también ha intervenido el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, que ha aprovechado para reiterar su disposición a ayudar a los jilgotes y jilgotas de Villagarcía del Llano y ha defendido el "modelo" del Gobierno regional frente a otros "que preferían cerrar urgencias y colegios y meter los expedientes de pendencia en los cajones".

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, se ha encargado de dar alguno detalles del centro de mayores "un proyecto que viene realizándose en 2016" que viene acompañado de un presupuesto, el de "los más de 560 millones que destinamos a las personas mayores".

Respecto a la escuela infantil, ha recordado que se han invertido 38 millones de euros en abrir estos centros educativos. "Si algo es significativo de lo que inauguramos en Villagarcía del Llano es que, desde que una persona nace hasta que se hace mayor, todos los recursos públicos son fundamentales", ha defendido la consejera.