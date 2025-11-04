Consejo de Gobierno de UCLM aprueba la Comisión de su Plan Estratégico 2030, que marcará hoja de ruta de la institución

CUENCA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha aprobado la creación de la Comisión del Plan Estratégico 2030, que marcará la hoja de ruta de la universidad regional para los próximos cinco años. En concreto, el plan se articulará en torno a seis ejes que destacan por su consenso y transversalidad.

Liderado por el Vicerrectorado de Economía y Planificación Estratégica, más de 1500 personas de la comunidad universitaria han participado en esta primera fase de diagnóstico. El plan trabajará desde una doble mirada internacional y con arraigo al territorio para continuar siendo motor de desarrollo y bienestar en Castilla-La Mancha. Se apostará por docencias innovadoras y por el aprendizaje a lo largo de la vida con el fin de conseguir una formación de excelencia, flexible y adaptada a nuevos perfiles. También se atenderá a la gobernanza y la modernización administrativa de la institución.

El vicerrector responsable, Francisco Sáez, ha destacado la importancia de la formación de grupos de trabajo para materializar los seis ejes bajo las directrices de la Comisión de Estrategia. Estas líneas se han trazado contemplando las demandas de la comunidad universitaria y al programa presentado por el rector Julián Garde el pasado año, según ha informado la UCLM en nota de prensa.

Durante su intervención en el campus de Cuenca, Garde ha informado sobre las novedades abordadas en las reuniones a nivel regional y nacional que afectan a la institución académica. Además, ha anunciado una convocatoria de ayudas para renovar el equipo científico-técnico en laboratorios, centros e institutos de investigación. Vinculada al Plan Propio de investigación, estará dotada con más de 4 millones de euros y será cofinanciada por los fondos FEDER y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En lo que respecta al profesorado, se ha aprobado el Plan de relevo generacional del PDI con el objetivo de cubrir las necesidades docentes de cada curso académico. Esta propuesta materializa las medidas que la UCLM ya ha implementado en materia de profesorado: ha pasado de 315 catedráticos y 89 ayudantes doctores en diciembre de 2020 a 522 y 272 en la actualidad, respectivamente. Para el vigente curso, se han aprobado 144 plazas de PDI funcionario entre titularidades y cátedras y se han convocado 1280 plazas de PDI laboral.

REGLAMENTO DE ESTUDIOS DE DOCTORADO

El Consejo de Gobierno también ha aprobado el Reglamento de estudios de Doctorado de la UCLM. El documento del Vicerrectorado de Política Científica contempla novedades en los nuevos códigos éticos para hacer frente a los retos que propone la inteligencia artificial. El Plan DAIA (Plan Diagnóstico y Acción en Competencia Digital), presentado ante el Consejo por el Vicerrectorado de Universidad Digital, incide en esta línea para mejorar la formación y el uso responsable de esta nueva herramienta.

En el primer Consejo de Gobierno del año académico han destacado los favorables datos de matrícula de estudios de Grado del curso 2025/2026. La vicerrectora de Estudiantes, Amaya Romero, también ha presentado el calendario para la próxima Prueba de Acceso a la Universidad 2026 para bachillerato, mayores de 25 y 40 años y mayores de 40 años por acreditación de experiencia laboral o profesional.

Por otro lado, el Vicerrectorado de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional ha presentado la spin-off Igala Patrimonio, aprobada por el Consejo. Además, la vicerrectora Ángela González Moreno ha anunciado la creación de las cátedras de Transferencia de conocimiento e innovación agraria con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la de Transporte Sostenible con la Consejería de Fomento.

En lo que respecta al PTGAS, se ha formalizado el Reglamento para la constitución y gestión de bolsas de trabajo con la finalidad de agilizar los procesos de sustitución. También se ha aprobado el Procedimiento interno para la cobertura temporal de puestos de trabajo.

Por último, se ha procedido a la modificación de títulos oficiales de grado y máster, así como a la renovación de diversas comisiones y subcomisiones dependientes del Consejo.