Un consorcio europeo liderado por Parapléjicos busca inversión para aplicar un tratamiento pionero que repara la médula

Un consorcio europeo liderado por el Hospital Nacional de Parapléjicos busca inversión para aplicar un tratamiento pionero que repara la médula. - JCCM

TOLEDO, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional de científicos e ingenieros, liderado por el grupo de Reparación Neural y Biomateriales del Hospital Nacional de Parapléjicos, que dirige el doctor Jorge Collazos, trabaja en el desarrollo de un dispositivo médico que libera fármacos antifibróticos directamente en la médula espinal mientras aplica estimulación eléctrica, con el objetivo de reparar el tejido neural dañado por lesiones medulares traumáticas.

La iniciativa recibe el nombre de proyecto DREIMS (Drug-Eluting Electrical Implant to Repair the Spinal cord), financiado con 2,5 millones de euros por el Consejo Europeo de Innovación (EIC), y que ahora busca nuevos inversores estratégicos para dar el salto hacia los ensayos clínicos y su futura aplicación en humanos.

Según informa el Gobierno regional, DREIMS representa un avance sin precedentes frente a una incapacitante patología del sistema nervioso central que acarrea grandes costes a nivel personal, sanitario, y social.

Las lesiones medulares interrumpen la comunicación entre el cerebro y el cuerpo, provocando paraplejia o tetraplejia irreversible, pérdida de sensibilidad, disfunciones del sistema urinario e intestinal y, en muchos casos, un grado elevado de dependencia crónica. Hoy por hoy no existe cura, y las terapias actuales son limitadas.

El proyecto, enmarcado en el programa europeo EIC Transition Challenges, tiene como objetivo perfeccionar y validar un innovador implante bioeléctrico de clase III que combina microfibras electroconductoras recubiertas con proteínas, que guían el crecimiento axonal; un hidrogel terapéutico, que libera fármacos antifibróticos y un sistema implantable de estimulación eléctrica que potencia la reparación y la reconexión neural.

Este sistema está diseñado para restablecer la función neurológica, venciendo los principales obstáculos regenerativos: cavidades tisulares, fibrosis cicatricial, inhibidores moleculares y ausencia de señales tróficas. La tecnología ya ha demostrado resultados prometedores en un modelo animal altamente relevante: la lesión medular por contusión en cerdo, con un enfoque totalmente alineado con los estándares de calidad preclínica exigidos por las agencias reguladoras.

ABIERTA LA PUERTA A LA INVERSIÓN ESTRATÉGICA

Tras alcanzar un nivel de madurez tecnológica TRL 4-5, lo que significa que la tecnología ha superado la etapa de prueba de concepto y se ha definido el plan regulatorio, el consorcio busca socios financieros y tecnológicos que acompañen la siguiente fase del proyecto: la fabricación acorde a los estándares normativos del sector salud y su validación clínica.

Entre los potenciales interesados figuran fondos de capital riesgo especializados en biotecnología, inversores institucionales, business angels del ámbito salud, o empresas médicas con experiencia en dispositivos implantables y neurotecnología.

"DREIMS representa una oportunidad única para invertir en una solución con potencial transformador para miles de pacientes", afirma el neurocientífico, coordinador europeo del proyecto y cofundador de Spinal Cord Technologies S.L., startup afiliado a la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos y que ha sido creada recientemente con la finalidad de consolidar los resultados de la investigación en un producto sanitario.

"Nuestra terapia es un tratamiento combinatorio integral que produce efectos reparativos nunca antes obtenidos en la médula espinal, y queremos conseguir ponerla al servicio de los pacientes". No obstante, el cumplimiento de los siguientes hitos hasta lograr la aprobación del tratamiento por las autoridades sanitarias requiere recursos financieros adicionales. "Estamos trabajando en un plan de negocio que resulte atractivo para los inversores que deseen acompañarnos en este proyecto", remarca.

UN PROYECTO PIONERO EN CASTILLA-LA MANCHA

DREIMS es el primer proyecto de estas características financiado en Castilla-La Mancha por el Consejo Europeo de Innovación. Está coordinado por el Hospital Nacional de Parapléjicos, y cuenta con el respaldo de su Fundación y del Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (Idiscam).

El proyecto se desarrollará hasta noviembre de 2026, con la perspectiva de iniciar los estudios clínicos en personas con lesión medular a partir de 2028.