La construcción del nuevo edificio de la Escuela de Protección Ciudadana podría arrancar en el tercer trimestre de 2026

TOLEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La construcción del nuevo edificio de la Escuela de Protección Ciudadana en Castilla-La Mancha podría iniciarse en el tercer trimestre del 2026, tal y como ha adelantado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.

Así lo ha adelantado en su intervención durante el acto de graduación del alumnado que ha superado la segunda edición del XXXVII Curso Selectivo de Formación Inicial de Policía Local.

Se trata de unas instalaciones de 5.000 metros cuadrados que duplicaría la extensión actual de este edificio, con una inversión prevista de 13 millones de euros.

Además, el consejero de Hacienda ha señalado que el presupuesto para 2026 de la Dirección General de Protección Ciudadana va a crecer más de un 70% hasta alcanzar los 27 millones de euros, lo que "significa triplicar el presupuesto de 2015".