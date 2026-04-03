Consuelo García del Cid relatará los horrores del Patronato de la Mujer el próximo 21 de abril en la Biblioteca de C-LM

Cartel de la conferencia de Consuelo García del Cid. - BIBLIOTECA DE C-LM

TOLEDO 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de Castilla-La Mancha va a acoger el 21 de abril la conferencia 'La represión invisible: el Patronato de Mujeres durante la dictadura (1941-1985)', que impartirá Consuelo García del Cid, superviviente de esta institución franquista.

García del Cid ha escrito varios libros sobre sus vivencias en los centros de represión moral que el Estado ejercía sobre las mujeres.

Esta investigadora y activista abordará cómo, bajo la idea de protección, se ejerció una violencia institucional hoy aún poco conocida, reivindicando la memoria de sus víctimas.

Esta charla, organizada por la Plataforma 8M de Toledo, tendrá lugar en la sala de conferencias de la biblioteca, a partir de las 18.00 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.

EL PERDÓN DEL ESTADO

El pasado 20 de marzo el Gobierno de España reconocido a 53 mujeres víctimas de esta institución, que durante la dictadura franquista se convirtió en un instrumento "de control y represión" de mujeres jóvenes.

En este acto, además de pedirles perdón en nombre del Estado por haberlas "fallado", el Ejecutivo se comprometió a iniciar el procedimiento para declarar Lugar de Memoria el Patronato de Protección a la Mujer, por constituir un "hecho histórico de singular significación" vinculado a la represión durante la dictadura y a la memoria de las mujeres.