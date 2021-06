La contienda entre PP y PSOE C-LM continúa y se encarniza a cuenta de los indultos y la imputación de Cospedal

TOLEDO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La contienda dialéctica que PP y PSOE han mantenido a lo largo de esta semana en la región al hilo de los indultos de los condenados por el procés y la imputación de la expresidenta regional María Dolores de Cospedal por la operación 'Kitchen' se ha tornado casi encarnizada.

La primera en evidenciar este duro y usual enfrentamiento ha sido la secretaria general de los 'populares' castellanomanchegos, Carolina Agudo, que este viernes ha dado un paso más en el ataque frontal que su partido está llevando a cabo contra los posibles indultos, al pedir al presidente regional, Emiliano García-Page, que pida la dimisión de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, después de que ésta planteara que el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, pueda volver a España sin ser detenido.

"Nuestro deber es posicionarnos contra las pretensiones de los independentistas avaladas por Pedro Sánchez y sus ministras y permitidas por los barones socialistas. ¿Que espera Emiliano García-Page para pedir la dimisión de la ministra comunista? ¿Cómo puede ser que un gobierno que representa a una las grandes naciones del mundo cuente con una ministra comunista que plantee que Puigdemont vuelva al país sin ser detenido?".

"Con esas palabras hoy tenemos más razones que nunca para protestar contra la deriva a la que nos llevan los ministros socialistas",

ha enfatizado Agudo, quien considera que el planteamiento de Belarra "no es solo el de una ministra comunista, sino el de Sánchez".

Por todo ello, ha criticado que la oposición del presidente regional a los indultos "sea de boquilla", algo que, a su entender, demuestra al

vetar y prohibir que las Cortes regionales alberguen un debate sobre indultos "contra los que han querido romper el país".

NUÑEZ "SE ESCONDE" PARA DEFENDER A COSPEDAL

Al lance de la secretaria general de los 'populares' ha respondido el presidente de los parlamentarios socialistas, Fernando Mora, que tras volver a defender la "claridad" de la oposición de García-Page a los indultos, ha atacado al presidente del PP, Paco Núñez, por su "silencio" ante la imputación de Cospedal.

"García-Page se ha opuesto con sinceridad. No ha hecho como Casado, para ver qué saca, ni como Arrimadas, para ver qué saca, ni lo hace para enfrentar a nadie" ha defendido Mora, que en rueda de prensa ha redundado en la "valentía" del líder regional del PSOE en esta cuestión.

"Ojalá Núñez fuese tan valiente con relación a su pronunciamiento respecto a la imputación de Cospedal como Page lo está siendo respecto de los indultos. Pero está absolutamente escondido, pero no solo está escondido, sino que los dirigentes de su partido a nivel regional defienden a Cospedal no solo de su imputación si no de su nefasta gestión en Castilla-La Mancha durante cuatro años", ha lamentado.

Dicho esto, el dirigente socialista se ha preguntado por qué a Cospedal no se le abre expediente como a otros militantes del PP. "¿No será que Casado le debe mucho a Cospedal? ¿No será que el dedazo de Cospedal puso a Núñez?", ha preguntado con retórica.

Por todo ello, Mora ha vuelto a decir que el PP de Castilla-La Mancha no está a la altura de las circunstancias y que su líder "se oculta, no es valiente".

De ahí que haya finalizado pidiendo nuevamente al PP que

reflexione sobre el modelo de oposición que esta ejecutando en la región,. A su entender, solo profundiza en "la ocultación, en ser huidizo, no dar cara, ni a nivel de problemas internos, ni respecto de los ciudadanos de Castilla-La Mancha".