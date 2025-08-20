Controlado el incendio declarado entre Méntrida y Aldea del Fresno

TOLEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio de pasto y vegetación declarado entre los términos municipales de Méntrida (Toledo) y de Aldea del Fresno (Madrid), ha quedado controlado a las 19.39 horas, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.

Los servicios de extinción de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha trabajan en las labores de extinción. Una llamada particular alertaba del incendio a las 14.17 horas de este miércoles.

Los trabajos han impedido la propagación y el avance de las llamas en esta zona limítrofe entre ambas comunidades y próximo a la M-150. La Guardia Civil se encuentra desplegada en esta vía para controlar el tráfico.

En estos momentos, los medios terrestres continúan trabajando en la zona para enfriar, rematar y vigilar el perímetro. El incendio no se encuentra cerca de ninguna zona urbana y tan solo ha afectado a pasto y a alguna encina. Además, aunque no hay heridos, también se ha desplegado un dispositivo preventivo del Summa 112.