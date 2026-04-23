El convenio entre Globalcaja y la UCLM ha contribuido al desarrollo formativo y profesional de 8.500 personas

Balance del convenio firmado entre la UCLM y Globalcaja. - EUROPA PRESS

ALBACETE, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, ha hecho este jueves en el campus de Albacete el balance del convenio firmado hace menos de un año entre la institución y Globalcaja, que ha logrado en este tiempo contribuir al desarrollo formativo y profesional de 8.500 personas, convirtiéndose en una colaboración "estructural" entre las dos instituciones, según ha afirmado el mandatario de la universidad.

El vicerrector de Economía, Paco Sáez, ha detallado que la iniciativa se ha basado en cuatro pilares fundamentales: Talento, territorio, valores y ciencia.

El primero de los ejes se ha impulsado a través de iniciativas como el Aula de Empleo, los 19 talleres a los que han acudido más de 200 jóvenes para promover el espíritu emprendedor y prepararlos en búsqueda de trabajo y marca personal, el premio Ideas UCLM en el que participaron 78 proyectos de negocio, 72 promovidos por estudiantes de la universidad y las prácticas remuneradas en las oficinas de Globalcaja, con 207 estudiantes como becarios.

Sáez tambien ha destacado que la universidad de la región es una de las únicas siete de España que financia el programa Sicue de movilidad, además de cofinanciar gracias a Globalcaja la participación de estudiantes en competiciones, como la Formula Student o el Air Cargo Challenge.

El ámbito territorial se ha promovido con 11 actuaciones en zonas rurales y los cursos de verano que han llevado el discurso universitario a pequeños pueblos y municipios con 22 foros de debate. La promoción de valores a través del deporte ha vivido la participación de más de 3.000 universitarios en la competición Trofeo Rector y las jornadas de talento 360, donde se ha debatido sobre el deporte y la discapacidad como palanca de futuro.

El último eje, el científico, ha sido fomentado a través del programa mentoring donde 160 investigadores seniors han ayudado a nuevos estudiantes en sus proyectos, además de las 16 becas de inicio a la investigación para los mejores expedientes de primer año y 25 premios a las mejores tesis doctorales que abordan los diferentes campos de investigación.

Por ello, Sáez ha resaltado que el convenio ha logrado "hacer crecer la región e impulsar el crecimiento" gracias a dos instituciones "que comparten un objetivo común" y que está sirviendo "para transformar la vida de los universitarios a través de la investigación y la formación".

Además, el vicerrector ha adelantado que el 29 de abril comenzará ya una de las actuaciones estrella de la segunda anualidad del convenio, con el Foro UCLM de Empleo en Ciudad Real, al que espera que acudan miles de jóvenes.

Por su parte, el director general de Globalcaja, Pedro Palacios, ha visto los resultados "con ilusión y satisfacción", asegurando que la relación entre la universidad y la entidad financiera "va más allá de las cifras", adaptándose "para dar respuesta a las necesidades" de la sociedad "con valentía, que es la mejor receta para afrontar el futuro".

Palacios ha asegurado que ve el convenio con la universidad "como una alianza permanente y estratégica entre dos instituciones que comparten una visión de puente para garantizar a nuestros jóvenes el futuro que se merecen".