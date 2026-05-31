Cooperativas Agro-alimentarias aplaude el discurso de Page: "Transmite el espíritu de la transición"

CUENCA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias en la región, Ángel Villafranca, ha celebrado como el presidente regional, Emiliano García-Page, ha transmitido "el espíritu de la transición" durante su discurso institucional, aprovechando para alienarse con él a la hora de pedir "pacto".

Un pacto, ha dicho en declaraciones a los medios al termino del acto institucional del Día de Castilla-La Mancha, que tiene que servir para que "las mujeres sigan avanzando en la gestión de cooperativas o para que la tierra genere progreso".

Ha aprovechado también para proponer pactos en materia de defensa del agua, que es el sitio donde su entidad quiere apostar. "Queremos agua para nuestra gente, y por encima de todo, progreso y rentabilidad", ha señalado.