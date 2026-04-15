Coordinadora de ONG de Desarrollo de C-LM denuncia el "estancamiento total de fondos" y reivindica "un mayor esfuerzo"

Coordinadora de ONG de Desarrollo de Castilla-La Mancha. - EUROPA PRESS

TOLEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los fondos destinados por las principales instituciones de Castilla-La Mancha a cooperación al desarrollo sufren un "estancamiento total", situándose en 5.953.032 euros los destinados a este fin en 2025, según las conclusiones del Informe Ayuda Oficial al Desarrollo realizado por la Coordinadora de ONGD de la Comunidad Autónoma, que ha reivindicado "un mayor esfuerzo" tanto a la Junta como a las diputaciones provinciales y los ayuntamientos en este sentido.

En rueda de prensa, el presidente de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Castilla-La Mancha, Fernando Gutiérrez, ha precisado que el montante destinado a este fin el año pasado no representa "avances significativos" respecto a 2024 y se sitúa "lejos de los compromisos internacionales".

De hecho, el 65% de esos 5,95 millones --2,80 euros por habitante-- corresponden a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que está "a la cola en ayudas", ya que estas suponen un 0,03%, "20 veces menos que lo que debería dedicarse", que es un 0,7%, según lo establecido por Naciones Unidas en los años 70 y en la Ley de Cooperación estatal, que recoge ese porcentaje de ayudas antes del 2030. España, como país, se encuentra en el 0,25%.

Gutiérrez ha exigido a todas las administraciones ese "esfuerzo en solidaridad" teniendo en cuenta que "en este momento nos afecta lo que pasa en cualquier parte del mundo. "El mundo es como un bloque de vecinos donde todos vivimos y no podemos decir que lo que pasa en el 4º no afecta a los del 5º", ha ejemplificado.

El responsable de la Coordinadora ONGD regional ha mencionado problemas que atender como el "repunte" de la pobreza tras la pandemia, a las personas desplazadas por guerras, pobreza o cuestiones políticas o a fenómenos como las temperaturas "de récord" que no se veían desde hace años, para recalcar que las ayudas a estos países benefician a todos.

Volviendo a la región, se ha centrado en el 35% restante de la ayuda recibida desde Castilla-La Mancha, en concreto 2.092.502 euros procedentes de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de las capitales de provincia, a quienes ha demandado que tengan un papel más activo en materia de cooperación.

El Ayuntamiento de Albacete, con 515.826 euros y la Diputación de Ciudad Real, con 475.750 euros, lideran los puestos de la financiación de las entidades locales durante el año 2025. Le siguen el Ayuntamiento de Toledo con 274.843 euros, la Diputación de Albacete con 232.000, el Ayuntamiento de Guadalajara con 181.473 euros, la Diputación de Cuenca con 150.000, el Ayuntamiento de Ciudad Real con 132.610 y la Diputación de Guadalajara con 130.000 euros. Ni el Ayuntamiento de Cuenca ni la Diputación de Toledo destinaron ningún euro a cooperación en 2025.

Fernando Gutiérrez ha señalado que, pese a que las cifras globales han crecido en la región un 15,8% desde 2021 a 2025, el balance de legislatura "es negativo", y Castilla-La Mancha se sitúa, por ejemplo, detrás de comunidades uniprovinciales como La Rioja o Navarra, por lo que ha considerado que "es el momento de dar un paso adelante".

"Ningún ayuntamiento, ninguna diputación o la Junta de Comunidades" va "a dejar ningún servicio sin cubrir porque dedique más dinero a cooperación", ha subrayado, insistiendo en la necesidad de acometer una "senda clara de crecimiento de fondos".

A su juicio, el 0,7% no se va a conseguir el año próximo, "pero sí es necesario que, desde las administraciones, haya una planificación de crecimiento progresivo", y que la Junta de Comunidades "dé un poquito más de ejemplo" y "ejerza este liderazgo sobre el resto de administraciones".

Finalmente, han reclamado que se les escuche "más" y que haya "unos mecanismos más ágiles de diálogo, de encuentro y de debate con la administración", pues hay casos en los que un Consejo de Cooperación municipal ha durado "diez minutos", criticando la falta de "voluntad política" ante la ayuda a la cooperación.