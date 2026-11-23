El presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page ha presidido el acto de recepción del trofeo, junto al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Copa del Mundo que ganó la Selección Española de Fútbol el pasado mes de julio en Nueva York se puede contemplar desde este lunes en el Palacio de Fuensalida de Toledo, pasará el miércoles 25 por el Consistorio y llegará también a la ciudad de Cuenca a finales del mes de noviembre.

El presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page ha presidido el acto de recepción del trofeo junto al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; y el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM), Pablo Burillo.

Tanto el trofeo que acredita a España como campeona del mundo, como la exposición inmersiva 'Reyes del Mundo', que incluye objetos y otros títulos individuales conquistados en el Mundial de Estados Unidos, Méjico y Canadá, pueden visitarse de manera gratuita en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia autonómica, este lunes y este martes en horario de 10.00 a 20.00 horas, de manera ininterrumpida.

El trofeo estará hasta este miércoles en la sede del Gobierno regional y a partir de este día se expondrá en el Pabellón Gonzalo Pérez de Vargas de la capital, desde las 10.00 hasta 13.30 horas, con preferencia hasta las 12.00 horas para las entidades sociales, tal y como ha expresado el alcalde de la ciudad.

"Van a tener la oportunidad de poder venir --a Toledo--, de poder hacer una foto y poder disfrutar de una copa que es de todos, que es de un país unido en torno al fútbol", ha expresado el alcalde de la capital.

Además, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre se expondrá en la sede de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha en Cuenca, algo por lo que su presidente se ha congratulado.

Un "símbolo de unión y felicidad" para todos los españoles, tal y como ha expresado Louzán, que va a recorrer todos los rincones del país. "No va a quedar ninguna comunidad autónoma sin que esté allí presente la Copa", ha afirmado el presidente de la RFEF.

UNIÓN DE PAGE Y VELÁZQUEZ

Louzán ha agradecido a García-Page y a Carlos Velázquez que hayan sido capaces de unirse en este acto, desde puntos de vista diferentes en política, "demostrando que este símbolo está por encima de cualquier otra diferencia". "Creo que a este país lo que le hace falta es ese símbolo de unión", ha manifestado.

"Os quiero invitar desde aquí a que todos aquellos que puedan durante estos días que pasen al lado de este símbolo, que disfruten de él, que se sientan partícipes de que lo que hemos conseguido es algo realmente muy grande y que sepan además que de la victoria a la derrota hay muy poquita distancia, pero sin embargo la fe es lo que nos ha unido en todo este tiempo, lo que nos ha llevado a conquistarlo", ha afirmado.

En este punto, el presidente de RFEF ha destacado que es "el año de oro" del fútbol "no solo por ganar esta copa", sino por la presencia de España en el Mundial Sub-17 en Catar, "que ganaron 5-0 a China hace dos días y que van a hacer un muy digno papel en este Mundial", deseando que "ojalá" puedan hacerse con el título a esta edad.

Por su lado, el presidente de Castilla-La Mancha le ha agradecido a Louzán una buena gestión, que venía de "muchísima virulencia y hostilidad", y se ha mostrado orgulloso de que se pueda exhibir esta copa, que sintetiza un "sentimiento de una nación que celebra los éxitos y que también se une en las desgracias", tales como el accidente ferroviario de Urda.

"Es un sentimiento hermoso y además un sentimiento muy necesario", ha afirmado el presidente de Castilla-La Mancha.