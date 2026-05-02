Cortada la autovía A-2, a la altura de Torija, tras la salida de la vía de un camión

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GUADALAJARA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-2 ha quedado cortada este sábado, en el kilómetro 72, en sentido Madrid, a la altura de Torija (Guadalajara), tras la salida de la vía de un camión.

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido a las 20.18 horas.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil y personal de mantenimiento de carreteras. El suceso no ha provocado heridos.