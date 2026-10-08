Las Cortes de Castilla-La Mancha dan su visto bueno al aplazamiento del Debate del Estado de la Región

Mesa de las Cortes. - TOL2/CORTES

TOLEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces y la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha han considerado las razones aportadas por el Consejo de Gobierno para que se posponga para los días 10 y 11 de diciembre el 'Debate sobre la orientación política general del Consejo de Gobierno', comúnmente llamado como Debate del Estado de la Región y que antes de conocerse la convocatoria electoral había sido solicitado para los días 14 y 15 de octubre.

Se han reunido este jueves para calificar diversos asuntos presentados por los grupos parlamentarios y el Gobierno Regional, entre ellos el que había registrado este último el martes solicitando el aplazamiento de la convocatoria del Debate sobre el Estado de la Región de este año para diciembre, una vez celebradas las elecciones generales del 29 de noviembre, ha informado el Parlamento en nota de prensa.

Este miércoles, la consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilal, consideraba que el Debate sobre el Estado de la Región "es lo suficientemente importante como para que se centre en Castilla-La Mancha, con el tiempo y la atención que requiere, al igual que la rendición de cuentas que hace el Gobierno, y de manera muy particular, el presidente de Castilla-La Mancha ante las Cortes regionales".