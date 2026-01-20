Las Cortes de Castilla-La Mancha se unen al luto oficial tras el accidente ferroviario en Adamuz

Las Cortes de Castilla-La Mancha se unen al luto oficial tras el trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). - TOL2

TOLEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha se unen al luto oficial decretado por Moncloa por el accidente ferroviario ocurrido en la tarde del pasado domingo en Adamuz, en la provincia de Córdoba. Así, desde las 00.00 horas del martes, 20 de enero, hasta el próximo jueves, 22 de enero a las 00.00 horas, las banderas oficiales de España, Europa y Castilla-La Mancha de la sede del parlamento regional, en el convento de San Gil de Toledo, ondearán a media asta en señal de luto.

Asimismo, los grupos parlamentarios han guardado un minuto de silencio antes del inicio de la comisión de Economía y Presupuestos celebrada en la mañana de este martes, presidida por Juan Antonio Moreno Moya, y donde comparecerá el presidente de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha para informar sobre la Cuenta General de la región en el ejercicio 2022, han informado la Cortes en nota de prensa.

El presidente del parlamento autonómico, Pablo Bellido, se ha querido sumar al dolor de víctimas y familiares en estos momentos tan "dolorosos" y desea que las diferentes instituciones involucradas, mantengan "unidad y lealtad institucional", para minimizar en lo posible el "daño tan profundo" que sufren las personas afectadas.